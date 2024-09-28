Національний банк протягом тижня, з 23 по 27 вересня, не купував на міжбанківському валютному ринку валюту і продав $782,25 млн проти $826,40 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
28 вересня 2024, 10:17
НБУ за тиждень зменшив продаж валюти на міжбанку на понад $44 мільйони
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Таким чином Нацбанк зменшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $44,15 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $119,22 млн;
- продав $23 394,93 млн;
- чистий продаж валюти становив $23 275,71 млн.
Джерело: Мінфін
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