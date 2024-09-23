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23 вересня 2024, 8:58

«Нова пошта» оновила свій застосунок. Які нові функції додали

Компанія «Нова пошта» оновила свій застосунок, додавши низку нових функцій. Про це йдеться в повідомленні компанії, передає AIN.UA.

Компанія «Нова пошта» оновила свій застосунок, додавши низку нових функцій.
Фото: d-academy.com.ua

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Які функції додали

У застосунку можна обирати «улюблені відділення та поштомати» — ті, де користувачі найчастіше забирають посилки, а також резервні (наприклад, для великих посилок).

Також з'явилася функція «доставки за замовчуванням». Щоб скористатися послугою, у розділі «Улюблений поштомат» потрібно обрати «Я хочу отримувати всі свої посилки в поштоматі».

Якщо посилка їде до відділення, але її можна доставити до поштомата, новий цифровий помічник, на ім'я Сенді зробить відповідну «переадресацію» і сповістить клієнта через додаток.

Окрім того, є й інші оновлення:

  • оформлення переадресації: доступно редагування, скасування та замовлення її повторно;
  • виклик кур'єра в три кліки, а відкриття комірки — в один (також забирати з поштомата тепер можна без доступу до мережі на телефоні). Посилку заберуть від дверей, навіть якщо вона важче за 30 кг;
  • відстежування кур'єра в режимі реального часу за 15 хв до його приїзду, а також можливість написати йому чи їй напряму через застосунок;
  • застосунок єдиний як для України, так і для всієї Європи, тому відстежувати посилку стало зручніше;
  • посилку можна буде відправляти поштоматом навіть без пакування;
  • можливість оплачувати посилку за іншу людину.

Також у додатку тепер є можливість перевести чайові співробітнику «Нової пошти» — оператору, кур'єру, працівнику контакт-центру — та оформити заявку на компенсацію в разі пошкодження посилки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
23 вересня 2024, 10:34
#
У застосунку можна обирати «улюблені відділення та поштомати» — ті, де користувачі найчастіше забирають посилки, а також резервні (наприклад, для великих посилок).

Вчора глючило, але сьогодні вже працює.
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