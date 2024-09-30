Влада Таїланду почала роздавати гроші населенню для стимулювання зростання економіки

Таїланд цього тижня розпочав реалізацію програми стимулювання економіки вартістю $14 млрд, яка передбачає видачу грошей десяткам мільйонів підданих королівства, пише Financial Times.

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Що відомо

Правляча партія «Пхіа Тхаї», яка прийшла до влади у серпні минулого року, раніше обіцяла виплатити 45 млн осіб грошову допомогу у розмірі 10 000 бат ($309). Проте проти програми виступили деякі політики та центробанк країни і правляча партія разом із прем'єром Пхетхонгтханом Чинаватом була змушена перейти до поетапної реалізації програми.

У рамках першого траншу уряд виділить гроші приблизно 14,5 млн підданих Таїланду, у тому числі таким, що представляє найбільш уразливі верстви населення. Спочатку передбачалося, що допомога буде переведена через цифровий гаманець, проте потім влада вирішила безпосередньо відправити гроші на банківські рахунки одержувачів. Загалом на отримання допомоги зареєструвалися 36 млн громадян.

За оцінкою уряду лише перший етап програми дозволить збільшити економіку країни на 35 базисних пунктів цього року.

Проте економісти попереджають, що програма матимуть разовий та обмежений вплив і не допоможе зміцнити економіку, на яку впливають структурні проблеми та політична нестабільність у країні.

Крім того, експерти сумніваються, що правлячій партії та прем'єру вдасться повністю виконати програму через напружені відносини з іншими політичними елітами.

Нагадаємо

Економіка Таїланду — друга за величиною у Південно-Східній Азії — торік зросла на 1,9%, що набагато менше, ніж інші країни регіону. Причинами млявого зростання стали великий борг домогосподарств, слабкий експорт та падіння доходів від туризму через епідемію Covid-19, зазначає газета.