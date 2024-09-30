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30 вересня 2024, 9:03

В Мінагро кажуть, що земля в Україні найближчими роками може подорожчати на 20%

Земля в Україні з моменту відкриття ринку землі у 2021 році подорожчала з 39 тис. грн за гектар до 46 тис. грн за гектар цьогоріч. Наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, передає Інтерфакс-Україна.

Земля в Україні з моменту відкриття ринку землі у 2021 році подорожчала з 39 тис.
Фото: depositphotos

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Ринок землі

«Ринок землі поступово набуває комерційної привабливості. У 2021 році спостерігалася обережність. У перший рік відкриття ринку змінили власника 74 392 земельні ділянки — 178 344 га. У 2024 році відчужено 193 560 ділянок, або майже 400 000 га. Цей рівень волатильності та ліквідності ринку дає змогу сказати, що земельна реформа відбулася», — запевнив Коваль.

Він також нагадав, що перші аукціони з оренди держземель відкриються 1 жовтня на «Прозорро.Продажі».

Читайте: «Земельний банк»: Презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, які можна орендувати

У рамках програми «Земельний банк» можна орендувати земельні ділянки різної площі, починаючи від 2 га. Найбільша — 3969 га — знаходиться у Кіровоградській області.

Читайте: Фонд держмайна презентував проєкт «Земельний банк»

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», з 1 жовтня 2024 року стартують перші онлайн-аукціони у межах проєкту «Земельний банк», що відкриває можливість прозорої оренди державних земель.

«Мінфін» писав, що Фонд держмайна 17 вересня 2024 року презентував інтерактивну мапу земельних ділянок, які можна орендувати.

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Джерело: Мінфін
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