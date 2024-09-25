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25 вересня 2024, 13:44

З жовтня стартують аукціони «Земельного банку»

З 1 жовтня 2024 року стартують перші онлайн-аукціони у межах проєкту «Земельний банк», що відкриває можливість прозорої оренди державних земель. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

З 1 жовтня 2024 року стартують перші онлайн-аукціони у межах проєкту «Земельний банк», що відкриває можливість прозорої оренди державних земель.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що цей проект створює рівні умови для всіх учасників ринку, де кожен має можливість взяти участь в онлайн-аукціонах на справедливих умовах. Його мета — забезпечити нові можливості для розвитку сільського господарства.

Кількість оголошених аукціонів з оренди державних земель постійно зростає. Наразі їх вже 65 і охоплюють вони 9 областей України. Найбільша кількість земельних ділянок зосереджена у Вінницькій, Запорізькій та Черкаській областях.

Сьогодні фермери та агрокомпанії мають можливість обрати землі з понад 4000 га. На аукціонах представлені земельні ділянки від невеликих господарств у 2 га до значних масивів у 262 га. Стартова ціна оренди — від 9 тис. гривень до 1,14 млн грн.

Однак, переможе найвища пропозиція, яка буде визначена в ході онлайн-аукціону.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Фонд держмайна 17 вересня 2024 року презентував інтерактивну мапу земельних ділянок, які можна орендуват.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
25 вересня 2024, 16:28
#
Ринку землі ще толком не було, а ділянки у 262 га вже вже можна арендувати , як співав кузьма «нас кинули»
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