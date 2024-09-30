Fintech Farm Дубілета вийшов на ринок Киргизстану

Заснований українцями серійний виробник необанків Fintech Farm вийшов на ринок Киргизстану із продуктом Simbank. Плани запуску співзасновник стартапу Микола Безкровний анонсував у травні 2024-го. Про це пише Forbes.ua.

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Що відомо про необанк

Simbank працює на базі киргизстанського банку Doscredobank. Клієнтам доступний додаток та отримання стандартних банківських послуг, зокрема відкриття кредитної карти з лімітом у 200 000 сом (близько $2375 за поточним курсом).

Киргизстанський аналог monobank не має відділень, карту можна замовити онлайн та забрати у відділенні Doscredobank або замовити безкоштовну доставку.

Перша версія застосунку для клієнтів у Киргизстані стала доступна в AppStore 23 серпня. Зараз він перебуває у beta-тестуванні, триває реєстрація перших клієнтів, зазначають розробники на сторінках Simbank в AppStore та Google Play.

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Fintech Farm розвиває ще три необанки: Leobank у Азербайджані, Liobank у Вʼєтнамі, а також проєкт на стадії запуску в Індії.​

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у травні 2024 року Fintech Farm залучив фінансування в розмірі $32 млн. Фірма залучила додатковий капітал, оскільки планує розширити свою діяльність на Індію.