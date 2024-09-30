Fintech Farm Дубілета вийшов на ринок Киргизстану

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 вересня 2024, 8:44

Fintech Farm Дубілета вийшов на ринок Киргизстану

Заснований українцями серійний виробник необанків Fintech Farm вийшов на ринок Киргизстану із продуктом Simbank. Плани запуску співзасновник стартапу Микола Безкровний анонсував у травні 2024-го. Про це пише Forbes.ua.

Заснований українцями серійний виробник необанків Fintech Farm вийшов на ринок Киргизстану із продуктом Simbank.
Фото: fintechboostup

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про необанк

Simbank працює на базі киргизстанського банку Doscredobank. Клієнтам доступний додаток та отримання стандартних банківських послуг, зокрема відкриття кредитної карти з лімітом у 200 000 сом (близько $2375 за поточним курсом).

Киргизстанський аналог monobank не має відділень, карту можна замовити онлайн та забрати у відділенні Doscredobank або замовити безкоштовну доставку.

Перша версія застосунку для клієнтів у Киргизстані стала доступна в AppStore 23 серпня. Зараз він перебуває у beta-тестуванні, триває реєстрація перших клієнтів, зазначають розробники на сторінках Simbank в AppStore та Google Play.

Читайте: Fintech Farm Дубілета підписала стратегічне партнерство з Visa

Fintech Farm розвиває ще три необанки: Leobank у Азербайджані, Liobank у Вʼєтнамі, а також проєкт на стадії запуску в Індії.​

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у травні 2024 року Fintech Farm залучив фінансування в розмірі $32 млн. Фірма залучила додатковий капітал, оскільки планує розширити свою діяльність на Індію.

Почніть заробляти від 10% річних активного та пасивного доходу

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
30 вересня 2024, 9:07
#
Підписуюсь почитати тих хто досі вважає що Дубілет працює в Моно
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає SerGor и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами