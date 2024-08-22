Fintech Farm Дубілета підписала стратегічне партнерство з Visa

Fintech Farm підписала стратегічне партнерство з компанією Visa . Про це написав у фейсбуці співзасновник компанії Дмитро Дубілет.

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Що відомо

«Це глобальне партнерство, яке поширюється на 90+ країн. Всі вони знаходяться в нашій півкулі, але я сподіваюсь, що згодом ми розширимо його і на решту планети», — написав Дубілет. За його словами, останнім часом Visa займається далеко не лише картковим бізнесом. Вона розробляє або інвестує в різноманітні фінансові рішення для банків і кінцевих користувачів.

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«А те, що розробляє Fintech Farm, ідеально доповнює цю екосистему. Наскільки мені відомо, це перший випадок такої співпраці Visa з українською компанією», — підсумував він.

Довідка

Fintech Farm, заснований у 2020 році Дмитром Дубілетом, Олександром Витязем та Ніком Безкровним, спеціалізується на запуску необанків у співпраці з традиційними банками на ринках, що розвиваються. Портфоліо компанії включає такі успішні проєкти, як Leobank в Азербайджані, Liobank у В'єтнамі та Fibo в Нігерії​.

У січні 2022 року у компанія заявили, що залучили $7,4 млн інвестицій та за два роки планують відкрити 10 необанків у країнах Азії та Африки.