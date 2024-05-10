Fintech Farm Дмитра Дубілета виходить на ринок Індії

Fintech Farm Дмитра Дубілета залучив фінансування в розмірі $32 млн. Фірма залучила додатковий капітал, оскільки планує розширити свою діяльність на Індію. Про це пише Sifted.

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Капітал надійшов у рамках початкового раунду серії B, який очолила лондонська венчурна фірма Nordstar, та додаткового раунду серії B, який очолює Bank of Georgia, акції якого котируються на Лондонській фондовій біржі.

Раніше у 2022 році компанія залучила $7,4 млн на чолі з Flyer One Ventures та Solid за участю TA Ventures, Jiji, u.ventures та AVentures Capital.

Наразі компанія зосереджена на створенні фінтех-продукту в Індії, де сподівається розширити доступ споживачів до кредитів.