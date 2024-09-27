Зростання податків: Гетманцев не виключає, що з'явиться потреба підвищити ПДВ

Наразі немає підстав для підвищення податку на додану вартість (ПДВ), але не виключає, що вони можуть з'явитися в майбутньому. Про це голова податкового комітету Данило Гетманцев заявив у інтерв'ю «Українським новинам».

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«Нині ми бачимо, що немає підстав підвищувати ПДВ, але не виключаємо, що вони з'являться в майбутньому… А це майбутнє може бути і через місяць або пізніше… Може з'явитися відповідна пропозиція від уряду. Без неї ми нічого не будемо робити», — сказав Гетманцев.

Він наголосив, що в цьому питанні влада повинна виходити з позиції уряду і необхідних йому коштів для фінансування армії.

«Це є єдиним фактично обґрунтуванням, чи підвищувати ПДВ. Як ресурс, з точки зору публічних фінансів, це правильне джерело і воно є найменш шкідливим з усіх, які ще залишилися на столі. Тому як ресурс, ми його можемо використати. Водночас з іншого боку, чи потрібен він взагалі, чи ні - має визначити уряд», — пояснив народний депутат.

Поки що позиція уряду така, що достатньо тих змін податків, які Рада проголосувала в першому читанні, додав він.

«Але ми маємо пам’ятати не тільки про потреби до кінця року, але й на наступний рік, де ми поки що не маємо 100% впевненості щодо залучення усіх тих обсягів зовнішньої допомоги, якої потребуватимемо», — зазначив голова податкового комітету.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д про збільшення податків.

Новий пакет податків передбачає: