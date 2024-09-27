Зростання податків: Гетманцев не виключає, що з'явиться потреба підвищити ПДВ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 вересня 2024, 15:49

Зростання податків: Гетманцев не виключає, що з'явиться потреба підвищити ПДВ

Наразі немає підстав для підвищення податку на додану вартість (ПДВ), але не виключає, що вони можуть з'явитися в майбутньому. Про це голова податкового комітету Данило Гетманцев заявив у інтерв'ю «Українським новинам».

Наразі немає підстав для підвищення податку на додану вартість (ПДВ), але не виключає, що вони можуть з'явитися в майбутньому.
Фото: gora-rada.gov.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Нині ми бачимо, що немає підстав підвищувати ПДВ, але не виключаємо, що вони з'являться в майбутньому… А це майбутнє може бути і через місяць або пізніше… Може з'явитися відповідна пропозиція від уряду. Без неї ми нічого не будемо робити», — сказав Гетманцев.

Він наголосив, що в цьому питанні влада повинна виходити з позиції уряду і необхідних йому коштів для фінансування армії.

«Це є єдиним фактично обґрунтуванням, чи підвищувати ПДВ. Як ресурс, з точки зору публічних фінансів, це правильне джерело і воно є найменш шкідливим з усіх, які ще залишилися на столі. Тому як ресурс, ми його можемо використати. Водночас з іншого боку, чи потрібен він взагалі, чи ні - має визначити уряд», — пояснив народний депутат.

Поки що позиція уряду така, що достатньо тих змін податків, які Рада проголосувала в першому читанні, додав він.

«Але ми маємо пам’ятати не тільки про потреби до кінця року, але й на наступний рік, де ми поки що не маємо 100% впевненості щодо залучення усіх тих обсягів зовнішньої допомоги, якої потребуватимемо», — зазначив голова податкового комітету.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д про збільшення податків.

Новий пакет податків передбачає:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення ВЗ у розмірі 1% від обороту платників єдиного податку ІІІ групи;
  • підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;
  • авансові внески на АЗС;
  • встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
  • встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Mini Mi
Mini Mi
27 вересня 2024, 16:18
#
Чтобы окончательно добить не только белый малый, но и вообще весь белый бизнес?
+
0
RussellUA
RussellUA
27 вересня 2024, 16:59
#
Розумні люди на депозиті, не будуть тримати свої заощадження, бо навіть теперішній податок та військовий збір не мало з'їдає з відсотків від депозиту, а після підвищення кормити вас дармоїдів, я точно не буду!
+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
27 вересня 2024, 17:07
#
Потрібно ще підвищити податки, щоб утримувати потужних чиновників, наприклад потрібно за бюджетний рахунок утримувати на посаді керівника управління НБУ потужного Павло Поляруш який бухий кермує автівкою та погрожує всім іншим нагородною зброєю.

За даними правоохоронців, інцидент стався 26 вересня близько 22:00 на території паркувального майданчика столичного ЖК. Водій автомобіля Lexus, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, перегородив проїзд іншому учаснику дорожнього руху військовому. Зі слів військового, водій Lexus спровокував конфлікт, почав кидатись у бійку та погрожував застосуванням зброї. У ситуацію втрутились поліцейські, які несли службу неподалік. Стосовно водія Lexus патрульні склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння. Від перевірки на «Драгері» чоловік відмовився. Слідчі вилучили у керманича Lexus пістолет та відправили на експертизу.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
27 вересня 2024, 17:38
#
Все правильно. Чтобы корова давала больше молока, ее нужно больше доить.
+
0
nitrolog
nitrolog
27 вересня 2024, 17:40
#
Капітан морпіхів Валерій Прозапас:

«1. Починаються проблеми з фінансуванням армії.

2. „Новиє ліца“ під крик „гроші на армію!“ грабують громади, підвищують акцизи та збільшують податки.

3. … в бюджет закладають збільшення фінансування ОП, Кабміна, поліції, ВР, прокуратури, митниці тощо, і найцікавіше — податкової на 39%, і ще цікавіше — збільшують на асфальт.

Добре, що українцям на „єдыному“ скажуть, що це потужна перемога, і вони продовжать радіти своїй незламності, тримаючи на своїй шиї цю шоблу.»
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами