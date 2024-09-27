Наразі немає підстав для підвищення податку на додану вартість (ПДВ), але не виключає, що вони можуть з'явитися в майбутньому. Про це голова податкового комітету Данило Гетманцев заявив у інтерв'ю «Українським новинам».
Зростання податків: Гетманцев не виключає, що з'явиться потреба підвищити ПДВ
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«Нині ми бачимо, що немає підстав підвищувати ПДВ, але не виключаємо, що вони з'являться в майбутньому… А це майбутнє може бути і через місяць або пізніше… Може з'явитися відповідна пропозиція від уряду. Без неї ми нічого не будемо робити», — сказав Гетманцев.
Він наголосив, що в цьому питанні влада повинна виходити з позиції уряду і необхідних йому коштів для фінансування армії.
«Це є єдиним фактично обґрунтуванням, чи підвищувати ПДВ. Як ресурс, з точки зору публічних фінансів, це правильне джерело і воно є найменш шкідливим з усіх, які ще залишилися на столі. Тому як ресурс, ми його можемо використати. Водночас з іншого боку, чи потрібен він взагалі, чи ні - має визначити уряд», — пояснив народний депутат.
Поки що позиція уряду така, що достатньо тих змін податків, які Рада проголосувала в першому читанні, додав він.
«Але ми маємо пам’ятати не тільки про потреби до кінця року, але й на наступний рік, де ми поки що не маємо 100% впевненості щодо залучення усіх тих обсягів зовнішньої допомоги, якої потребуватимемо», — зазначив голова податкового комітету.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д про збільшення податків.
Новий пакет податків передбачає:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- встановлення ВЗ у розмірі 1% від обороту платників єдиного податку ІІІ групи;
- підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;
- авансові внески на АЗС;
- встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
- встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.
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За даними правоохоронців, інцидент стався 26 вересня близько 22:00 на території паркувального майданчика столичного ЖК. Водій автомобіля Lexus, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, перегородив проїзд іншому учаснику дорожнього руху військовому. Зі слів військового, водій Lexus спровокував конфлікт, почав кидатись у бійку та погрожував застосуванням зброї. У ситуацію втрутились поліцейські, які несли службу неподалік. Стосовно водія Lexus патрульні склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння. Від перевірки на «Драгері» чоловік відмовився. Слідчі вилучили у керманича Lexus пістолет та відправили на експертизу.
«1. Починаються проблеми з фінансуванням армії.
2. „Новиє ліца“ під крик „гроші на армію!“ грабують громади, підвищують акцизи та збільшують податки.
3. … в бюджет закладають збільшення фінансування ОП, Кабміна, поліції, ВР, прокуратури, митниці тощо, і найцікавіше — податкової на 39%, і ще цікавіше — збільшують на асфальт.
Добре, що українцям на „єдыному“ скажуть, що це потужна перемога, і вони продовжать радіти своїй незламності, тримаючи на своїй шиї цю шоблу.»