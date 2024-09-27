У Мінсоцполітики прогнозують запуск нової солідарної пенсійної системи з липня 2025 року

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович прогнозує запуск нової солідарної пенсійної системи з липня 2025 року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Я впевнена, що нова солідарна система запрацює з липня 2025 року, і одразу після закінчення війни розпочнеться робота і накопичувальної обов'язкової пенсійної системи», — сказала вона на форумі про цифровізацію соціальної сфери Global Digital Social Forum 2024: Empower community у п'ятницю у Києві.

Згідно з інфографікою міністерства, солідарна пенсія включатиме базову і страхову на основі балів і розміру внесків.

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Нагадаємо

Раніше перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак повідомила, що реформу солідарної пенсійної системи розроблено й обговорюють із Міністерством фінансів України.

При цьому Жолнович заявляла, що відомство планує впроваджувати накопичувальну пенсійну систему з 2026 року.

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у 2024 році буде проведено реформу солідарної пенсійної системи.

У жовтні 2023 року Жолнович повідомила, що уряд підготує всю інфраструктуру для накопичувальної пенсійної системи до 2025 року, але якщо війна триватиме, то запустити можна буде лише після перемоги.