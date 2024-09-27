Сполучені Штати повідомили Європейському Союзу, що внесуть $20 млрд у масштабний пакет допомоги Україні під керівництвом «Великої сімки» (G7), якщо блок, як планувалося, змінить режим санкцій проти росії, щоб зробити його більш передбачуваним. Про це повідомляє Bloomberg.
США та ЄС близькі до згоди щодо допомоги Україні на $50 млрд із використанням російських активів — Bloomberg
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Навіть якщо ЄС не змінить свої санкції проти рф США все одно зроблять внесок у запланований пакет у $50 млрд, але ця сума буде менша, говорять джерела, знайомі з дискусіями в ЄС.
США та ЄС спочатку погодилися внести аналогічні суми у розмірі близько $20 млрд з кожної сторони, поки Вашингтон не зажадав від Європи більш тривалого режиму санкцій проти росії.
Вимоги США
ЄС перебуває в процесі коригування своїх санкцій щодо знерухомлених активів рф. США хочуть, щоб Євросоюз переглядав санкції кожні 3 роки, а не 6 місяців.
Єврокомісія запропонувала збільшити внесок ЄС до 35 млрд євро ($39 млрд), проте члени G7, а саме Німеччина, Франція та Італія, відхилили цю пропозицію під час зустрічі представників ЄС у Брюсселі в середу.
Очікується, що країни G7 завершать свої зобов’язання на зустрічі міністрів 25 жовтня. Зустріч лідерів ЄС запланована на 17−18 жовтня, коли ймовірно обговорюватиметься підтримка України.
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