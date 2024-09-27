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27 вересня 2024, 9:06

США та ЄС близькі до згоди щодо допомоги Україні на $50 млрд із використанням російських активів — Bloomberg

Сполучені Штати повідомили Європейському Союзу, що внесуть $20 млрд у масштабний пакет допомоги Україні під керівництвом «Великої сімки» (G7), якщо блок, як планувалося, змінить режим санкцій проти росії, щоб зробити його більш передбачуваним. Про це повідомляє Bloomberg.

Сполучені Штати повідомили Європейському Союзу, що внесуть $20 млрд у масштабний пакет допомоги Україні під керівництвом «Великої сімки» (G7), якщо блок, як планувалося, змінить режим санкцій проти росії, щоб зробити його більш передбачуваним.
Фото: pixabay.com

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Навіть якщо ЄС не змінить свої санкції проти рф США все одно зроблять внесок у запланований пакет у $50 млрд, але ця сума буде менша, говорять джерела, знайомі з дискусіями в ЄС.

США та ЄС спочатку погодилися внести аналогічні суми у розмірі близько $20 млрд з кожної сторони, поки Вашингтон не зажадав від Європи більш тривалого режиму санкцій проти росії.

Вимоги США

ЄС перебуває в процесі коригування своїх санкцій щодо знерухомлених активів рф. США хочуть, щоб Євросоюз переглядав санкції кожні 3 роки, а не 6 місяців.

Єврокомісія запропонувала збільшити внесок ЄС до 35 млрд євро ($39 млрд), проте члени G7, а саме Німеччина, Франція та Італія, відхилили цю пропозицію під час зустрічі представників ЄС у Брюсселі в середу.

Очікується, що країни G7 завершать свої зобов’язання на зустрічі міністрів 25 жовтня. Зустріч лідерів ЄС запланована на 17−18 жовтня, коли ймовірно обговорюватиметься підтримка України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+15
Я_ __
Я_ __
27 вересня 2024, 11:05
#
Супер, чекаємо тоді новин від зе-влади, коли почнуть казати (вже кажуть) про підвищення тарифу на електроенергію, відсутність коштів для будинків для ВПО, відсутність коштів для військових, чергову необхідність підняття податків і також, в обов`язковому порядку, чекаємо на чергову новину щодо того, наскільки зросла кількість мільйонерів (а вже можливо і мільярдерів) під час війни та скільки нових люксових авто преміум класу було куплено людьми (депутатами та тцкунами) під час війни :)
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potator
potator
27 вересня 2024, 11:10
#
Подругому это звучит так-если обезьянка станет главной то свалим все на нее
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0
Vlad UKR
Vlad UKR
27 вересня 2024, 11:50
#
Я б цім злодюгам не копійки не давав , поки не запрацювала конституція та не провели нові вибори.
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