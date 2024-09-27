США та ЄС близькі до згоди щодо допомоги Україні на $50 млрд із використанням російських активів — Bloomberg

Сполучені Штати повідомили Європейському Союзу, що внесуть $20 млрд у масштабний пакет допомоги Україні під керівництвом «Великої сімки» (G7), якщо блок, як планувалося, змінить режим санкцій проти росії, щоб зробити його більш передбачуваним. Про це повідомляє Bloomberg.

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Навіть якщо ЄС не змінить свої санкції проти рф США все одно зроблять внесок у запланований пакет у $50 млрд, але ця сума буде менша, говорять джерела, знайомі з дискусіями в ЄС.

США та ЄС спочатку погодилися внести аналогічні суми у розмірі близько $20 млрд з кожної сторони, поки Вашингтон не зажадав від Європи більш тривалого режиму санкцій проти росії.

Вимоги США

ЄС перебуває в процесі коригування своїх санкцій щодо знерухомлених активів рф. США хочуть, щоб Євросоюз переглядав санкції кожні 3 роки, а не 6 місяців.

Єврокомісія запропонувала збільшити внесок ЄС до 35 млрд євро ($39 млрд), проте члени G7, а саме Німеччина, Франція та Італія, відхилили цю пропозицію під час зустрічі представників ЄС у Брюсселі в середу.

Очікується, що країни G7 завершать свої зобов’язання на зустрічі міністрів 25 жовтня. Зустріч лідерів ЄС запланована на 17−18 жовтня, коли ймовірно обговорюватиметься підтримка України.