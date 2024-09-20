Hamster Kombat закривається, хакери вивели із криптобіржі BingX понад $43 млн: що нового на ринку

Хакери зламали криптобіржу BingX і вивели понад $43 мільйони

Криптовалютна біржа BingX стала жертвою злому на понад $43 млн. Про це повідомляє CoinDesk.

$43 млн було виведено з біржі кількома транзакціями, серед яких $13,25 млн в ефірі, $2,3 млн в BNB, $4,4 млн в USDT.

Спочатку хакери вивели приблизно $26 млн, а через кілька годин хакери забрали з біржі ще $16,5 млн. Зазначається, що окрім стейблкойнів, хакери заволоділи понад 360 різними типами альткоїнів.

Ситуацію прокоментувала директор з продуктів біржі Вів'єн Лінь. Вона підтвердила факт злому, але заявила, що втрати були невеликими. Також за її даними, атаці піддався гарячий гаманець платформи. На час розслідування виведення коштів із майданчика було заморожено.

«Загальний збиток є мінімальним і ним можна керувати. Цей інцидент не вплине на наші поточні бізнес-операції», — заявила Лінь.

У Німеччині закрили 47 криптообмінників

Генеральна прокуратура Франкфурта-на-Майні, Центральне управління по боротьбі з кіберзлочинністю (ZIT) і Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) закрили 47 криптовалютних обмінників.

У повідомленні BKA сказано, що ці сервіси використовувалися в злочинних цілях і надавали послуги з обміну фіатних валют на криптоактиви.

У BKA вважають, що такі обмінні сервіси, що дають змогу здійснювати анонімні фінансові операції і тим самим відмивати гроші, є одним із найбільш значущих елементів в кіберзлочинності.

Сьогодні у Hamster Kombat закриється видобуток монет

Hamster Kombat проведе снапшот для ейрдропа 20 вересня о 21:00 за київським часом. Іншими словами, сьогодні останній день, коли можна «потапати» хом’яка та прив'язати гаманець.

Лістинг хом'яка відбудеться 26 вересня на всіх великих біржах.

Штат Луїзіана почав приймати оплату за державні послуги в криптоактивах

У штаті Луїзіана, США, офіційно прийняли першу оплату державних послуг за допомогою цифрових активів. Для цього клієнт використовував Lightning Bitcoin (LBTC). Про це заявила місцева влада.

Зазначається, що оплату прийняв Департамент дикої природи та рибальства Луїзіани. За заявою представників штату, жителі та гості регіону зможуть за допомогою криптоактивів розраховуватися за найрізноманітніші держпослуги.

Штат приймає оплату в біткоїнах (BTC), Lightning Bitcoin (LBTC) і USD Coin (USDC). Компанія Bead Pay конвертує вхідні криптовалютні платежі, зараховуючи суми в доларах США на рахунки уряду Луїзіани.

«У цифрову епоху державні системи повинні розвиватися і впроваджувати нові технології. Інтегруючи криптовалюту як спосіб оплати, ми не просто впроваджуємо інновації; ми надаємо нашим громадянам гнучкість і свободу взаємодії з держпослугами», — заявив скарбник штату Луїзіана Джон Флемінг.