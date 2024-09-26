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26 вересня 2024, 16:02

Сума вкладів фізосіб у банках України перетнула позначку в 1,3 трильйона

Станом на 1 вересня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 301,0 млрд грн, що на 12,5 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на 1 вересня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 301,0 млрд грн, що на 12,5 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.
Фото: НБУ

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Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 66,2 млрд грн, з яких 29,2 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквівалента валютних вкладів).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня:

  • вклади у національній валюті — 835,4 млрд грн (+6,3 млрд грн за серпень);
  • вклади в іноземній валюті — 465,6 млрд грн (+6,2 млрд грн за серпень).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2024 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,1%. Сума їх вкладів склала 143,9 млрд грн (за серпень поточного року збільшення склало 2,9 млрд грн).

У Фонді зазначили, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 вересня 2024 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

Оформи депозит з підвищеним доходом

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
26 вересня 2024, 16:56
#
Якщо поділи на все наслення біля 30 млн. маємо 43 тис. на 1 українця, якщо навіть додати 60+ млдр облігацій, отримаємо біля 45 тис заощаджень на одну людину у середньому, або = біля 1100 дол. приблизно, просто «сум» становиться від таких «сум»…
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0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
26 вересня 2024, 17:03
#
Для порівняння у пенсійному фонді Норвегії 1,62 трлн дол. або 300 000 дол. на кожного норвежця
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+30
bonv
bonv
26 вересня 2024, 17:00
#
Є кращі місця для приумноження:)
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