США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $375 мільйонів. Що в нього входить

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка оцінюється у $375 млн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

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Що входить у пакет допомоги

боєприпаси повітря-земля;

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

бронетранспортери M1117 Armored Security Vehicles;

протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

легкі тактичні автомобілі;

броньовані мостові системи;

стрілецька зброя;

патрульні катери;

підривне обладнання та боєприпаси;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Зазначається, що це 66 транш військової допомоги, яку Адміністрація Байдена надає Україні зі складів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.

Нагадаємо

З травня США не оголошували Україні пакетів допомоги на суму понад $275 млн через механізм PDA (Presidential Drawdown Authority), який дозволяє передавати зброю з американських складів.

У межах PDA востаннє допомогу Україні виділяли до Дня незалежності — розмір пакета становив $125 млн.

Раніше радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван анонсував «суттєвий пакет» військової допомоги Україні, який має бути готовим до кінця вересня.

Як відомо, Білий дім наразі має майже 6 мільярдів доларів у межах механізму PDA. Ці кошти можуть «згоріти» із завершенням фінансового року у США менш як за два тижні, й Білий дім і Конгрес працюють над вирішенням цієї проблеми.