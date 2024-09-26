Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка оцінюється у $375 млн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.
США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $375 мільйонів. Що в нього входить
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Що входить у пакет допомоги
- боєприпаси повітря-земля;
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- бронетранспортери M1117 Armored Security Vehicles;
- протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);
- легкі тактичні автомобілі;
- броньовані мостові системи;
- стрілецька зброя;
- патрульні катери;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
Зазначається, що це 66 транш військової допомоги, яку Адміністрація Байдена надає Україні зі складів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.
Нагадаємо
З травня США не оголошували Україні пакетів допомоги на суму понад $275 млн через механізм PDA (Presidential Drawdown Authority), який дозволяє передавати зброю з американських складів.
У межах PDA востаннє допомогу Україні виділяли до Дня незалежності — розмір пакета становив $125 млн.
Раніше радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван анонсував «суттєвий пакет» військової допомоги Україні, який має бути готовим до кінця вересня.
Як відомо, Білий дім наразі має майже 6 мільярдів доларів у межах механізму PDA. Ці кошти можуть «згоріти» із завершенням фінансового року у США менш як за два тижні, й Білий дім і Конгрес працюють над вирішенням цієї проблеми.
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