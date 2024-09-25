Зростання ВВП уповільнилось, «Українська біржа» відновить торги: головне за середу

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2024 року зріс на 3,7% порівняно з другим кварталом 2023 року. Порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного чинника, реальний ВВП за цей період збільшився на 0,2%.

«Українська біржа» відновить торги за рішенням суду

Апеляційний суд підтримав «Українську біржу», рішення про анулювання її ліцензії призупинене. Постанова апеляційного суду набрала законної сили з моменту її прийняття — 24 вересня 2024 року.

Клієнти «Фрідом Фінанс» близькі до втрати 800 млн грн у євробондах України

Клієнти брокера «Фрідом Фінанс Україна», який потрапив під санкції в жовтні 2022 року і яким належали єврооблігації України на суму приблизно 800 млн грн.

Приват, monobank, Абанк та інші — де збирають гроші, рекламуються та заробляють

Банківська система залишається однією з найнезламніших ланок української економіки. Попри війну, високі податки, мізерні вливання акціонерів, зростаючі витрати на зарплати та рекламу, прибуток банків впевнено зростає.