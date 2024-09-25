Зростання ВВП України у другому кварталі сповільнилося до 3,7% — Держстат
Зростання ВВП уповільнилось, «Українська біржа» відновить торги: головне за середу
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2024 року зріс на 3,7% порівняно з другим кварталом 2023 року. Порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного чинника, реальний ВВП за цей період збільшився на 0,2%.
«Українська біржа» відновить торги за рішенням суду
Апеляційний суд підтримав «Українську біржу», рішення про анулювання її ліцензії призупинене. Постанова апеляційного суду набрала законної сили з моменту її прийняття — 24 вересня 2024 року.
Клієнти «Фрідом Фінанс» близькі до втрати 800 млн грн у євробондах України
Клієнти брокера «Фрідом Фінанс Україна», який потрапив під санкції в жовтні 2022 року і яким належали єврооблігації України на суму приблизно 800 млн грн.
Приват, monobank, Абанк та інші — де збирають гроші, рекламуються та заробляють
Банківська система залишається однією з найнезламніших ланок української економіки. Попри війну, високі податки, мізерні вливання акціонерів, зростаючі витрати на зарплати та рекламу, прибуток банків впевнено зростає.
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