Rakuten Viber став резидентом «Дія.City»

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Він зазначив, що Україна — важливий ринок для компанії. За даними Rakuten, застосунком користуються 98% українців зі смартфонами.

На початку 2024 року компанія відкрила офіс в Україні. А три її субкомпанії — Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards — уже мають команди з розробки й маркетингу в Києві та Одесі.

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Що таке «Дія.City»

«Дія.City» — правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб — резидентів «Дія.City».

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам «Дія.City» не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів «Дія.City», навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови Дія.City залишаються незмінними.

У серпні 2024 року Кабмін дозволив виробникам біонічних протезів приєднуватися до «Дія.City».