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25 вересня 2024, 12:41

Rakuten Viber став резидентом «Дія.City»

Українське представництво Rakuten Viber стало резидентом «Дія.City». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українське представництво Rakuten Viber стало резидентом «Дія.
Фото: Rakuten Viber

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Він зазначив, що Україна — важливий ринок для компанії. За даними Rakuten, застосунком користуються 98% українців зі смартфонами.

На початку 2024 року компанія відкрила офіс в Україні. А три її субкомпанії — Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards — уже мають команди з розробки й маркетингу в Києві та Одесі.

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Що таке «Дія.City»

«Дія.City» — правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб — резидентів «Дія.City».

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам «Дія.City» не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів «Дія.City», навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови Дія.City залишаються незмінними.

У серпні 2024 року Кабмін дозволив виробникам біонічних протезів приєднуватися до «Дія.City».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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Strain
Strain
25 вересня 2024, 12:52
#
Сейчас налоги подымут. И быстро перестанут быть=)
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