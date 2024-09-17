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17 вересня 2024, 19:48

ІТ-індустрія під загрозою: Інвестори занепокоєні можливим підвищенням податків у «Дія.City»


Інвестори та ІТ-бізнес в Україні висловлюють серйозне занепокоєння щодо можливого підвищення податків для фахівців резидентів «Дія.City». Про це повідомляє IT Ukraine Assotiation.

Інвестори та ІТ-бізнес в Україні висловлюють серйозне занепокоєння щодо можливого підвищення податків для фахівців резидентів «Дія.
Фото: city.diia.gov.ua

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«Законопроєкт № 11416-д, який передбачає підвищення військового збору до 5%, порушує раніше гарантовані державою стабільні умови оподаткування та загрожує втраті довіри до України з боку іноземних партнерів», — йдеться у повідомленні.

ІТ-спільнота наголошує, що ці зміни можуть призвести до виходу компаній з правового режиму «Дія.City», релокації основної активності ІТ бізнесу в інші юрисдикції, зниження конкурентоспроможності та втрати інвестицій, ставлячи під загрозу існування та роботу галузі в Україні.

Згідно із законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», держава гарантувала незмінність умов для режиму «Дія.City» протягом 25 років.

На думку представників ІТ-індустрії, що орієнтована на експорт та є одним із ключових джерел наповнення державного бюджету під час війни, раптові зміни інвестиційного режиму та податкова невизначеність стають серйозним викликом.

Це може призвести до відтоку міжнародних інвестицій та зниження довіри до держави з боку іноземних партнерів.

Ключові гравці ІТ-ринку закликають до суттєвого доопрацювання законопроєкту № 11416-д та вимагають невідкладно провести спільну робочу зустріч з представниками профільних комітетів Верховної Ради, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки, Офісом Президента України, Радою з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану та Національною інвестиційною радою. Листи із закликом до діалогу вже направлено до відповідних державних органів.

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Чому новий законопроєкт є загрозою для всієї ІТ-індустрії в Україні

Гарантії стабільності умов в «Дія.City» протягом 25 років, які передбачені законом, неодноразово озвучувались інвесторам керівництвом держави. Норми законопроєкту № 11416-д, що фактично змінюють умови режиму «Дія.City», призведуть до негативних наслідків, зокрема:

  • Погіршення конкурентоспроможності українських компаній на міжнародному ринку через підвищення собівартості послуг.
  • Вихід багатьох компаній з правового режиму «Дія.City».
  • Вимог інвесторів щодо релокації діяльності в інші юрисдикції з меншим рівнем ризиків, пільговим режимом та вищим рівнем податкової передбачуваності.
  • Невикористання гіг-контрактів як форми співпраці через втрату податкової ефективності.

«За оцінками експертів, якщо податкові зміни будуть запроваджені, це може призвести до падіння ІТ-галузі до 30% вже у 2025 році, масових звільнень, скорочення кількості робочих місць, погіршення торговельного балансу та зменшення валютної виручки, податкових надходжень», — зазначили в Асоціації.

На думку представників індустрії, законопроєкт № 11416-д потребує суттєвого доопрацювання, оскільки він не вирішує проблеми тіньової економіки, натомість підвищує податкове навантаження на прозорий та відповідальний бізнес, який сумлінно сплачує податки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
Три літри
Три літри
17 вересня 2024, 20:18
#
ІТ-спільнота наголошує, що ці зміни можуть призвести до виходу компаній з правового режиму «Дія.City», релокації основної активності ІТ бізнесу в інші юрисдикції, зниження конкурентоспроможності та втрати інвестицій, ставлячи під загрозу існування та роботу галузі в Україні.

Хіба ці компанії сплачують військовий збір?
+
0
Dark Side
Dark Side
17 вересня 2024, 21:39
#
Так.
+
0
Rubi0
Rubi0
17 вересня 2024, 21:48
#
«іноді краще жувати»
+
0
Три літри
Три літри
17 вересня 2024, 20:19
#
Чому новий законопроєкт є загрозою для всієї ІТ-індустрії в Україні

Хіба українська ІТ-індустрія працює за нормами Дія.Сіті? Ні.
+
0
Dark Side
Dark Side
17 вересня 2024, 21:39
#
Так.
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0
mantis05
mantis05
17 вересня 2024, 21:40
#
Те кто не хотел в LLC или LTD- да. Теперь- все на выход. Вангую нули и закрытия.
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
17 вересня 2024, 21:41
#
У НАШОЇ ВЛАДИ ПЯТЬ ТУЗІВ В РУКАВІ НАЙШЛИ З КИМ ГРАТИ В ІГРИ. ЗА КОРДОНОМ БАГАТО РОБОТИ НАЩО ТУТ В ГОВНІ СИДІТИ ДОПОМАГАТИ ЗЕЛЕНИМ ГАВНЮКАМ.
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