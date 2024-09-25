Кабмін встановив новий розмір виплат у разі загибелі або поранення військових

Кабінет міністрів затвердив новий Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 24 вересня 2024 року № 1090 .

Порядок визначає механізм призначення та виплати допомоги учасникам в АТО у Донецькій та Луганській областях та відсічі агресії рф проти України.

Грошова допомога

Одноразова грошова допомога призначається та виплачується:

у разі загибелі (смерті) або визнання безвісно відсутніми осіб, — з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або з дати набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою;

у разі встановлення інвалідності, — з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) призначається та виплачується членам сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України у розмірі 750 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи.

Зараз прожитковий мінімум становить 3 028 грн. Тобто виплата становить 2 млн 271 тисяча грн.

Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни, залежно від групи інвалідності в таких розмірах:

400 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб, — у разі встановлення інвалідності I групи (1 млн 211,2 тисячі гривень);

300 прожиткових мінімумів, — у разі встановлення інвалідності II групи (984 тисяч гривень);

250 прожиткових мінімумів, — у разі встановлення інвалідності III групи (757 тисяч гривень).

Для призначення та виплати одноразової грошової допомоги заявник подає до Мінветеранів заяву. Заява може подаватися: у паперовій формі; в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у разі наявності технічної можливості (портал «Дія») або засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Нагадаємо

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що на виплати військовим та їхнім сім'ям додатково виділять 274 млрд грн.

«Мінфін» писав, що 18 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби.