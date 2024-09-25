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25 вересня 2024, 9:33

Кабмін встановив новий розмір виплат у разі загибелі або поранення військових

Кабінет міністрів затвердив новий Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 24 вересня 2024 року № 1090.

Кабінет міністрів затвердив новий Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Порядок визначає механізм призначення та виплати допомоги учасникам в АТО у Донецькій та Луганській областях та відсічі агресії рф проти України.

Грошова допомога

Одноразова грошова допомога призначається та виплачується:

  • у разі загибелі (смерті) або визнання безвісно відсутніми осіб, — з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або з дати набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою;
  • у разі встановлення інвалідності, — з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) призначається та виплачується членам сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України у розмірі 750 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи.

Зараз прожитковий мінімум становить 3 028 грн. Тобто виплата становить 2 млн 271 тисяча грн.

Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується особам з інвалідністю внаслідок війни, залежно від групи інвалідності в таких розмірах:

  • 400 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб, — у разі встановлення інвалідності I групи (1 млн 211,2 тисячі гривень);
  • 300 прожиткових мінімумів, — у разі встановлення інвалідності II групи (984 тисяч гривень);
  • 250 прожиткових мінімумів, — у разі встановлення інвалідності III групи (757 тисяч гривень).

Для призначення та виплати одноразової грошової допомоги заявник подає до Мінветеранів заяву. Заява може подаватися: у паперовій формі; в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у разі наявності технічної можливості (портал «Дія») або засобами Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Нагадаємо

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що на виплати військовим та їхнім сім'ям додатково виділять 274 млрд грн.

«Мінфін» писав, що 18 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+45
- sirius -
- sirius -
25 вересня 2024, 9:48
#
3028 * 750 = 2 271 000
+
+75
potator
potator
25 вересня 2024, 10:06
#
Глядя на цифры мне тоже захотелось достать калькулятор, но поспешил в коменты и не стал это делать, похоже алексы захватили эту газету)
+
+38
Pablito
Pablito
25 вересня 2024, 9:51
#
Я розумію, що життя людини безцінне і загиблі воїни — герої. То зрозуміло. Але які у нас реалії в країні? Більшість населення живе на жалюгідні декілька тисяч грн на місяць. І мова не лише про пенсіонерів. В бюджеті діра. Не вистачає ні на оборону ні на соціалку. Крім того виплати за загибель військогового і так були космічними. Абсолютно космічними для України. А зараз — це абсолютно космічне божевілля. 22 мільйони за загиблого, у той час, як країна стоїть на краю прірви, у тому числі - через нестачу засобів захисту, а більшість навіть працюючого населення живе на 200−300 доларів на місяць… Я не розумію цієї ідіотії.
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
25 вересня 2024, 11:27
#
Ну, обещать — это еще не значит выполнить. Я вообще не понимаю, где и откуда власть собирается выплачивать семьям такие суммы выплат. А если выплачивать — то деньги быстро закончатся. В таком случае два варианта: прекратить выплаты или включить печатный станок. Естественно, выберут второе, чем сильно обесценят гривну. В итоге из-за девальвации эти 15−20 млн уменьшатся в несколько раз. И от этой девальвации пострадают не только семьи погибших, но и все население Украины.
+
0
Mr YouSt
Mr YouSt
25 вересня 2024, 12:05
#
Та не. Выдавать на 80−90% будут облигациями, как в советское послевоенное время часть зарплаты.
+
0
Три літри
Три літри
25 вересня 2024, 9:55
#
750 прожиткових мінімумів

наче ж як збирались відмовитись від цього базового індикатора
+
+45
mrshape
mrshape
25 вересня 2024, 9:56
#
Які 22млн, наші журналісти вже 2 цифри на калькуляторі помножити не можуть без помилок ?)
+
+15
Pablito
Pablito
25 вересня 2024, 10:02
#
Так, там, схоже, 0 помилково журналісти додали. Тоді суми виглядають більш притомними.
+
+24
Три літри
Три літри
25 вересня 2024, 10:10
#
Автор вилив ранкову каву на службовий калькулятор
+
+30
NicolaZnow
NicolaZnow
25 вересня 2024, 10:23
#
Було, якщо я правильно зрозумів статтю, 15 млн. при загибелі
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
25 вересня 2024, 11:04
#
Много говорите? Ну ладно, мертвому много не нужно, хай. 30 000 долларов за инвалидность 1 группы. Заболевания для установления 1 группы инвалидности: — тотальная слепота обоих глаз; — сильная контрактура суставов конечностей; — клинически подтверждённый факт наличия злокачественных опухолей; — не устранимые полностью и хронические недуги сердечно-сосудистой системы; аппутация конечностей;
+
+9
Kikudzuki
Kikudzuki
25 вересня 2024, 11:35
#
Любую инвалидность еще надо попытаться доказать… Медицинский диагноз — всегда дело спорное… Можно вывернуть так вердикт медкомиссии, что один и тот же человек окажется и здоровеньким, и неизлечимо больным…
+
0
MarinaLugina
MarinaLugina
25 вересня 2024, 11:43
#
Перевірте цифри в статті. Там не 22 млн, а 2 млн 271 тисяча гривень. А ще про воєнний стан і умови виплати грошової допомоги нічого не сказали.
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