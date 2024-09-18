На виплати військовим та їхнім сім’ям додатково виділять 274 мільярди — Умєров

Збільшення Верховною Радою видатків на оборону на 495,3 млрд грн цього року надасть змогу не лише краще підтримувати військових, але й посилити оборонні можливості країни. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Сьогодні Верховна Рада ухвалила дуже важливе для країни рішення — збільшити видатки на оборону у 2024 році на 495,3 млрд грн. Це дозволить не тільки краще підтримувати наших військових, але й посилити оборонні можливості країни», — написав він.

За словами міністра, із цих коштів 274,4 млрд грн підуть на виплати нашим захисникам та їх сім'ям.

«Ще 76,2 млрд грн буде витрачено на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію і підвищити її боєздатність. Важливо, що пріоритет у закупівлях надаватиметься саме українським виробникам озброєння», — розповів Умєров.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 18 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби.