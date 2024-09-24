Кабмін затвердив оновлені зобов’язання України перед МВФ

Кабінет Міністрів схвалив оновлений проєкт Листа про наміри уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проєкт Меморандуму про економічну та фінансову політику. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 24 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За його словами, лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику містять заходи та умови, які реалізували та планують реалізувати і дотримуватись уряд України та НБУ протягом чотирирічного періоду дії Програми Механізму розширеного фінансування 2023−2027 років.

Також в ньому є плани щодо подальших заходів для впровадження структурних реформ, зокрема, в грошово-кредитному, податково-бюджетному і фінансовому секторах, спрямовані на поліпшення бізнес-клімату і посилення верховенства права та боротьбу з корупцією.

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«Мінфін» писав, що МВФ та Україна досягли угоди на рівні персоналу про фінансову допомогу на суму понад $1 млрд.