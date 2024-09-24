Нідерланди виділили понад 200 мільйонів євро на відновлення інфраструктури України

Нідерланди оголосили про новий пакет фінансової підтримки в розмірі 209,5 млн євро . Кошти підуть для відновлення критично важливої інфраструктури в Україні. Про це міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив у X (раніше Twitter).

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, допомога буде надана, зокрема, через Європейський банк реконструкції та розвитку, а також у вигляді гуманітарної допомоги.

Частину коштів, а саме 45 млн євро, буде спрямовано до Фонду енергетичної підтримки України для фінансування постачання необхідного обладнання, що допоможе Києву впоратися з енергетичними викликами в умовах триваючого конфлікту.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Нідерланди виділили понад 200 млн євро на ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони (ППО) України, а також поставки артилерійських снарядів.