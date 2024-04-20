Нідерланди виділили Україні понад 200 мільйонів євро на ППО та артилерійські боєприпаси

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 квітня 2024, 14:08

Нідерланди виділили Україні понад 200 мільйонів євро на ППО та артилерійські боєприпаси

Нідерланди виділили понад 200 млн євро на ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони (ППО) України, а також поставки артилерійських снарядів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

Нідерланди виділили понад 200 млн євро на ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони (ППО) України, а також поставки артилерійських снарядів.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Засоби протиповітряної оборони і артилерійські боєприпаси вкрай необхідні Україні. Ситуація загрожує стати критичною. Ресурси, які зараз надають Нідерланди, вже знаходяться на європейському континенті і будуть доставлені в Україну якнайшвидше», — заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час засідання Ради Україна-НАТО.

ППО

Нідерланди виділяють 150 млн євро на підтримку ініціативи Німеччини, яка спрямована на придбання й поставку Україні засобів протиповітряної оборони дальнього радіуса дії.

Крім того, Міністерство оборони Нідерландів закупить засоби протиповітряної оборони ближнього радіусу дії на 60 млн євро. Ці ж засоби можуть бути застосовані для боротьби з дронами.

Артилерійські боєприпаси

Відомство також нагадує, що Нідерланди сприяють ініціативі Естонії щодо швидкої поставки артилерійських боєприпасів в Україну з наявних запасів.

Раніше Нідерланди оголосили, що внесуть 250 млн євро в аналогічний чеський план швидкого постачання більшої кількості снарядів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами