Нідерланди виділили Україні понад 200 мільйонів євро на ППО та артилерійські боєприпаси

Нідерланди виділили понад 200 млн євро на ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони (ППО) України, а також поставки артилерійських снарядів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Засоби протиповітряної оборони і артилерійські боєприпаси вкрай необхідні Україні. Ситуація загрожує стати критичною. Ресурси, які зараз надають Нідерланди, вже знаходяться на європейському континенті і будуть доставлені в Україну якнайшвидше», — заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час засідання Ради Україна-НАТО.

ППО

Нідерланди виділяють 150 млн євро на підтримку ініціативи Німеччини, яка спрямована на придбання й поставку Україні засобів протиповітряної оборони дальнього радіуса дії.

Крім того, Міністерство оборони Нідерландів закупить засоби протиповітряної оборони ближнього радіусу дії на 60 млн євро. Ці ж засоби можуть бути застосовані для боротьби з дронами.

Артилерійські боєприпаси

Відомство також нагадує, що Нідерланди сприяють ініціативі Естонії щодо швидкої поставки артилерійських боєприпасів в Україну з наявних запасів.

Раніше Нідерланди оголосили, що внесуть 250 млн євро в аналогічний чеський план швидкого постачання більшої кількості снарядів.