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24 вересня 2024, 13:44

YouControl: Кількість зареєстрованих ФОПів улітку зменшилася на 19,8% (інфографіка)

Улітку 2024 року реєстрації ФОП знизилися на 19,8% порівняно з літом 2023 року. Про це свідчать дані YouControl.

Улітку 2024 року реєстрації ФОП знизилися на 19,8% порівняно з літом 2023 року.
Фото: freepik.com

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Порівняно з 2023 роком, кількість нових ФОПів зменшилася на 19,8% (на 18,2 тисячі ФОПів менше відкрили влітку 2024, ніж улітку 2023). Водночас спад у порівнянні з літом 2021 року не є таким суттєвим і склав усього 5%. Загалом в Україні за літо 2024 року зареєстрували близько 73,6 тис. нових ФОПів.

Кількість припинень діяльності ФОПів у 2024 році (48,0 тис.) також знизилася на 9,38% у порівнянні з літом 2023 року (52,9 тис.). Проте у порівнянні з 2021 роком (42,6 тис.) спостерігається негативна динаміка, бо кількість закритих ФОПів зросла на 12,6%.

Спад реєстрацій ФОПів у всіх областях

Найвищий спад реєстрацій у літні місяці 2024 року у порівнянні до аналогічного періоду 2023 року у Донецькій — 29,9%, Івано-Франківській — 28,4%, Черкаській — 27,7%, Миколаївській — 25,1% областях та м. Києві — 23,7%.

Найбільше ФОПів зареєстрували у м. Київ — 9,8 тис., Дніпропетровській — 6,9 тис., Львівській — 5,6 тис., Київській — 5,4 тис. та Харківській — 5,3 тис. областях.

Зазначається, що однією з найпромовистіших тенденцій літа 2024 року є різка зміна гендерного балансу серед фізичних-осіб підприємців на користь жінок.

Хоча загальний приріст кількості реєстрацій зменшився, частка жінок серед нових ФОПів значно зросла: влітку 2024 року 62,5% (46,0 тис.) нових ФОПів відкрили жінки. Літом 2023 року було 58,2% (53,4 тис.), а у 2021 — 51,3% (39,7 тис.).

Водночас у припиненні діяльності зросла частка чоловіків. У 2024 році чоловіки становили 52,28% (25,1 тис.) серед тих, хто припинив діяльність, що також є показовим трендом порівняно з попередніми роками. Адже влітку 2023 року частка чоловіків серед закритих ФОПів складала 48,1% (25,5 тис.), а у 2021 — 45,9% (19,6 тис.).

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Закриття ІТ ФОПів зросло у два з половиною рази

Сфера роздрібної торгівлі, попри загальний спад, залишається відносно стабільною — кількість реєстрацій ФОП у 2024 році знизилася лише на 20% порівняно з 2023 роком, але все ще перевищує показники 2021 року на 3%.

Інформаційні технології, які були драйвером розвитку в попередні роки, показали спад реєстрацій ФОП на 21% (9,1 тис.) у 2024 році порівняно з 2023 роком (11,6 тис.) і майже на 48% (18,7 тис.) порівняно з 2021. До того ж кількість закритих ФОПів за літні місяці 2024 року зросла на 157% у порівнянні з цим же періодом 2021 року: 8,8 тис. проти 3,4 тис.

Натомість оптова торгівля та громадське харчування демонструють позитивні тенденції. У 2024 році (4,6 тис.) кількість нових ФОП в оптовій торгівлі зросла на 8% порівняно з 2023 (4,2 тис.) і на 69% у порівнянні з 2021 роком (2,7 тис.).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Явам Нелох
Явам Нелох
24 вересня 2024, 15:15
#
А що трапилося… Інвестняні не доопомогли…
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0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
24 вересня 2024, 16:21
#
Навпаки! допомогли переплисти Тису іт-шникам за 15-шку!
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
24 вересня 2024, 16:06
#
Ой-вей, оказывается если в стране с теневой частью экономики в 40%(и это ещё до войны) повышать налоги и отправлять в окопы работников, то бизнес начнет уходить в тень, где нет ни налогов, ни мобилизации.
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