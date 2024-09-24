У Binance спростували витік даних користувачів, Bybit запустила ісламські рахунки: що нового на ринку

Sygnum отримала ліцензію від регулятора Ліхтенштейну

Компанія Sygnum оголосила про те, що отримала ліцензію постачальника послуг у сфері віртуальних активів (CASP) від регулятора Ліхтенштейну. Цей крок дасть змогу фірмі вийти на ринок ЄС, зазначено в релізі.

Ліцензія від Управління фінансового ринку Ліхтенштейну (FMA) дасть змогу Sygnum працювати на цьому ринку повністю легально. У релізі зазначено, що компанія має намір запропонувати локальним користувачам B2B, кастодіальні та брокерські послуги.

Водночас реєстрація в FMA Ліхтенштейну відкриє фірмі доступ до Європейської економічної зони (ЄЕЗ), підкреслюється в релізі. Компанія має намір розширити свою присутність у регіоні вже на початку 2025 року, коли регламент MiCA набуде чинності в нормативному полі країни.

У компанії зазначили, що Ліхтенштейн поряд зі Швейцарією став однією з перших юрисдикцією з повноцінною нормативно-правовою базою для криптоактивів у Європі.

Bybit запустила ісламських рахунків на платформі

Криптовалютна біржа Bybit додала ісламські рахунки, які відповідають нормам шаріату. Про це заявив CEO компанії Бен Чжоу.

Згідно з заміткою на офіційному сайті, у розробці нової послуги брала участь фірма ZICO Shariah. Це постачальник консалтингових послуг, який забезпечує відповідність продукту принципам шаріату.

На початковому етапі на акаунті доступна тільки спотова торгівля 75 криптоактивами, а також боти DCA Trading Bot і Spot Grid Bot. Крім того, біржа забезпечила для цих рахунків «прозору структуру комісій і відсутність змішування коштів».

Серед криптоактивів, які, згідно з офіційним сайтом, відповідають принципам шаріату, є такі: біткоїн, Ethereum, Solana, Avalanche, Polygon, Litecoin, Cardano та інші.

Тільки 43% гравців Hamster Kombat отримають токени під час аірдропу 26 вересня

Представники проєкту Hamster Kombat опублікували деталі прийдешнього аірдропу, який має стартувати 26 вересня 2024 року. За їхніми словами, лише 43% користувачів зможуть претендувати на отримання токенів під тікером HMSTR.

Згідно з наданою інформацією, із сумарної емісії активу в 100 млрд HMSTR спільнота проєкту отримає 75% монет. При цьому 88,75% від згаданого обсягу гравцям нарахують негайно. Решту 11,25% активу користувачі зможуть отримати через десять місяців після лістингу токена на криптовалютних біржах.

Іншими словами, близько 53,25 млрд монет гравцям нарахують одразу, тоді як 6,75 млрд HMSTR їм передадуть за деякий час.

Команда проєкту зазначила, що кількість користувачів Hamster Kombat перевищила 300 млн. Число гравців, які мають право претендувати на токени після першого сезону, становить 131 млн. За підсумками другого етапу розробники мають намір розподілити ще 15% від загальної емісії активу.

Крім цього, представники Hamster Kombat заявили про блокування 2,3 млн гравців за шахрайство.

У Binance спростували витік даних користувачів

Невідомий виставив на продаж ймовірні особисті дані 12,8 млн користувачів Binance на даркнет-форумі. Про це пише Daily Dark Web.

Повідомляється, що витік стався в серпні 2024 року і містить прізвище, ім'я, електронну адресу, номер телефону, дату народження, адреси, поштовий індекс.

Ймовірний хакер пропонує повний або частковий продаж і просить зв’язатися з ним у Telegram.

Представник Binance у коментарі для ForkLog спростував інформацію про витік особистих даних користувачів.