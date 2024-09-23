Росіяни залізли в рекордні за 2,5 роки борги за кредитними картками

Росіяни почали активно збільшувати борги за кредитними картками. У серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного за ними ліміту. За місяць показник зріс на 1,9 п. п. та став рекордним з початку 2022 року, коли він становив 31,6%. Це випливає з даних бюро кредитних історій «Скорінг Бюро», пише Мoscow Times.

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Згідно зі статистикою організації, росіяни майже безперервно нарощували частку ліміту, що використовується, за картами з серпня 2023 року. При цьому середній чек у сегменті кредиток досягнув максимуму в липні — 113,1 тис. руб.

За словами гендиректора «Скорінг Бюро» Олега Лагуткіна, витрати росіян за кредитними картками зросли через зростання споживчих цін.

«Кількість витрат могла залишитися незмінною, а суми скоєних операцій за картками збільшилися за цінами», — пояснив він.

Власники кредиток могли більше витрачати на відпустку, ремонт та інші побутові потреби, розраховуючи закрити заборгованість у безвідсотковий період, що вигідно за умов високих процентних ставок.

Зростання рівня витрат за кредитними картками може бути пов'язане зі збільшенням фінансового навантаження на позичальників.

За даними ЦП, до кінця 2023 року користувачів кредитних карток у росії вперше стало більше, ніж громадян із споживчими кредитами, — 27 млн осіб.

За рік кількість власників кредиток збільшилася на 6,6 млн, або майже на третину. Загалом у країні на 1 січня 2024 року налічувалося 50 млн позичальників, з яких 34,8% мали три та більше кредити одночасно. 6,5 млн клієнтів банків мають борг одразу за двома кредитними картками.