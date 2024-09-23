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23 вересня 2024, 15:01

Бізнес-об'єдання проти ухвалення законопроєкту щодо підвищення податків

Федерація роботодавців та Спілка українських підприємців проти ухвалення законопроєкту № 11416-д щодо підвищення податків. Про це в телеграм-каналі написала член Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

Федерація роботодавців та Спілка українських підприємців проти ухвалення законопроєкту № 11416-д щодо підвищення податків.
Фото: depositphotos

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Проти чого виступають спілки

— ретроспективного запровадження нових податків (на фінансові та банківські установи), оскільки це підриває довіру бізнесу до влади та суперечить положенням Податкового кодексу України;

 — обов'язкової щомісячної звітності з ПДФО для бронювання, поки не буде чітко визначено механізм бронювання.

На думку ФРУ та СУП, рішення органів влади мають бути послідовними, обґрунтованими та законними, пошук додаткових фінансових ресурсів має бути рівномірно розподілений між бізнесом і більш ефективною роботою державних органів.

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«Спрощення податкової системи, зниження адміністративного навантаження та боротьба з корупцією — це ключові кроки для залучення бізнесу до легальної економіки та збільшення податкових надходжень», — пише Южаніна.

Тобто бізнес-об'єднання закликає владу до конструктивного діалогу.

Нагадаємо

17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д про збільшення податків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+29
nitrolog
nitrolog
23 вересня 2024, 15:19
#
А хто вас «Бізнес-об'єдання» взагалі питав, царі знають що роблять
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
23 вересня 2024, 15:50
#
А разве этот законопроект про налоги еще не должен подписать президент?
+
0
bonv
bonv
23 вересня 2024, 16:11
#
Владі на бізнес наплювати. Як і на народ.
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