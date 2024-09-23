Бізнес-об'єдання проти ухвалення законопроєкту щодо підвищення податків

Федерація роботодавців та Спілка українських підприємців проти ухвалення законопроєкту № 11416-д щодо підвищення податків. Про це в телеграм-каналі написала член Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

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Проти чого виступають спілки

— ретроспективного запровадження нових податків (на фінансові та банківські установи), оскільки це підриває довіру бізнесу до влади та суперечить положенням Податкового кодексу України;

— обов'язкової щомісячної звітності з ПДФО для бронювання, поки не буде чітко визначено механізм бронювання.

На думку ФРУ та СУП, рішення органів влади мають бути послідовними, обґрунтованими та законними, пошук додаткових фінансових ресурсів має бути рівномірно розподілений між бізнесом і більш ефективною роботою державних органів.

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«Спрощення податкової системи, зниження адміністративного навантаження та боротьба з корупцією — це ключові кроки для залучення бізнесу до легальної економіки та збільшення податкових надходжень», — пише Южаніна.

Тобто бізнес-об'єднання закликає владу до конструктивного діалогу.

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