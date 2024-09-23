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23 вересня 2024, 8:40

Президент підписав закон про збільшення оборонних видатків бюджету на 500 млрд грн

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до бюджету на 2024 рік, що передбачає збільшення видатків на оборону майже на 500 млрд грн. Про це йдеться у картці закону, розміщеній на сайті Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до бюджету на 2024 рік, що передбачає збільшення видатків на оборону майже на 500 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Згідно з інформацією на сайті парламенту, закон, ухвалений депутатами 18 вересня, було передано президенту на підписання 20 вересня. Того самого дня Зеленський підписав документ.

Нагадаємо

18 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується скоригувати бюджет на 434 млрд грн, а саме: збільшити видатки на 500 млрд грн (з них для сектору безпеки і оборони на 495 млрд грн) та скоротити видатки та надання кредитів на 65,7 млрд грн.

Для покриття додаткових видатків передбачено збільшити доходи бюджету на 214 млрд грн та фінансування бюджету за борговими операціями на 220 млрд грн.

3 вересня Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт № 11417 щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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