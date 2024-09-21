Баффет додатково продав акції Bank of America на $900 млн

Холдинг Баффета Berkshire Hathaway продовжує скорочувати свій пакет у Bank of America Corp, і в рамках останніх угод продав акції компанії на загальну суму майже $900 млн. Про це пише Investing.com.

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Деталі угод

Угоди відбувалися протягом трьох днів за різними цінами за акцію, що свідчить про стратегічний підхід до продажу.

Перша угода відбулася 17 вересня, коли Berkshire Hathaway продала 3966178 акцій за середньозваженою ціною $39,5778. Наступного дня було продано ще 6883333 акції за середньою ціною $39,706. Серія продажів завершилася 19 вересня, при цьому найбільший продаж за один день склав 11 422 560 акцій за середньозваженою ціною $40,779, а ціни варіювалися від $40,06 до $41,0450.

Ці продажі скоригували частку Berkshire Hathaway у Bank of America, яка тепер становить 10,8%.

Чому це важливо

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета відома своїм великим інвестиційним портфелем, що включає значні частки у найбільших американських компаніях. Bank of America — один із найбільших фінансових інститутів у США, і інвестори уважно стежать за рухом акцій Berkshire Hathaway у пошуках потенційних ринкових сигналів.

У серпні повідомлялось, що Уоррен Баффетт продав акції Bank of America на $982 млн після того, як вони зросли на 31%.

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