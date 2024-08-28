Уоррен Баффет продав 13% акції Bank of America й заробив $5,4 млрд

Уоррен Баффетт продав акції Bank of America на $982 млн після того, як вони зросли на 31%. Про це повідомляє Bloomberg.

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Berkshire Hathaway Inc. скоротила частку цих акцій в портфелі майже на 13% у серії продажів із середини липня, отримавши $5,4 мільярда доходу.

Цього року акції зросли на 31% до початку розпродажів. З того часу вони впали на 10% до $39,67.

Berkshire все ще залишається найбільшим акціонером банку — з 903,8 мільйонами акцій на суму $35,9 мільярдів, виходячи з ціни закриття у вівторок.

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