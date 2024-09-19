У НБУ прокоментували курс гривні по 45 грн/$, який закладений у бюджеті на 2025 рік

Національний банк вважає курс гривні до долара , який уряд закладає в державний бюджет, виключно розрахунковим. Цей курс не впливає на рішення НБУ . Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу з монетарної політики.

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«Що стосується курсу, закладеного в бюджет, то НБУ ніколи не прив’язується до цього показника, він є виключено розрахунковим. Для нас має значення фактичний курс, який визначається ринком», — сказав він.

Гелетій зазначив, що у НБУ завжди говорять про те, що завищений курс може призвести до завищених податків на імпорт, може дати змогу внаслідок конвертації більший обсяг міжнародної допомоги в гривневому еквіваленті.

«Але це виключено розрахунок», — додав заступник голови НБУ.

Нагадаємо

В кінці минулого тижня Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік, в якому курс гривні закладається на рівні 45 грн/$.