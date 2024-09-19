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19 вересня 2024, 17:30

ЄС виділяє 160 млн євро на підготовку енергосистеми України до зими

Євросоюз надає 160 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до ще однієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі. Про це оголосила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Євросоюз надає 160 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до ще однієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі.

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Відновлення енергосистеми

Вона відзначила, що ЄС надає додаткову суму обсягом близько 160 млн євро на цю зиму, що включатиме 60 млн євро гуманітарної допомоги — наприклад, на облаштування пунктів обігріву та обігрівачі, та близько 100 млн євро на ремонтні роботи і генерацію з відновлюваних джерел.

«І ця сума — 100 млн — надається з доходів від заморожених у Європі російських активів. Це абсолютно справедливо, щоб росія заплатила за зруйноване», — оголосила фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн зазначила, що від початку повномасштабної війни ЄС надав на енергетичну підтримку України близько 2 млрд євро — і це мінімальна оцінка, оскільки не враховує вартості усього обладнання, наданого фізично.

Серед іншого, Україна отримала понад 10 тисяч генераторів і трансформаторів через Механізм цивільного захисту ЄС.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
19 вересня 2024, 20:38
#
Ця істота ще не в буцегарні?
+
0
R S
R S
19 вересня 2024, 20:49
#
С марта 2022 года только ЕС выделил 2 ярда евро на восстановление нашей энергетики. И продолжает выделять ещё и ещё.
А ситуация в отрасли всё хуже и хуже…
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