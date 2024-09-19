Біткоїн зріс вище $62 000, Binance запустила міні-гру в Telegram: що нового на крипторинку

Біткоїн зріс вище $62 000 після рішення ФРС

Федеральна резервна система США (ФРС) ухвалила рішення вперше з березня 2020 року знизити базову ставку і відразу на 50 базисних пунктів (б.п.), до 4,75−5%. На тлі цієї новини курс біткоїна зріс вище $62 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $62 030. За добу актив зріс на 2,65%, за тиждень — на 7,05%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання. Найбільше за 24 години зросла ціна Solana (+5,68%) та Toncoin (+4,76%).

Revolut має намір запустити власний стейблкоїн — ЗМІ

Цифровий банк Revolut планує вивести на ринок власний стейблкоїн. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на власні джерела.

Журналісти стверджують, що компанія має намір приєднатися до таких гравців ринку, як Ripple Labs, PayPal та BitGo, які також активно працюють у цьому напрямі.

Зазначається, що представник Revolut заявив про бажання компанії розширити криптовалютні пропозиції. Для цього банк спиратиметься на підхід, що ґрунтується на дотриманні вимог, що дозволить їй стати «безпечною гаванню» для спільноти цифрових активів, підкреслив він.

Revolut значно просунувся у створенні стейблкоїну, стверджують у ЗМІ. При цьому жодних подробиць щодо активу представник компанії, який спілкувався з журналістами, не став називати.

«Криптовалюти є важливою частиною нашої віри у банківську справу без кордонів, і ми маємо чітку місію — стати найбезпечнішим і найдоступнішим постачальником послуг з цифрових активів», — йдеться у листі, який отримали журналісти.

Binance запустила міні-гру в Telegram

Криптовалютна біржа Binance запустила міні-гру в месенджері Telegram під назвою Moonbix.

Служба підтримки клієнтів Binance у X повідомила, що витік інформації щодо так званої «тапалки» стався раніше запланованої дати запуску продукту. У заяві також йдеться, що у Binance дуже раді реакції спільноти, проте мінізастосунок допрацьовують.

Команда вибачилася перед користувачами за незручності та зазначила, що розгляне індивідуальні випадки з постраждалими. Також у компанії закликали бути обережними, оскільки існують боти, що видаються себе за Moonbix.

Колишні співробітники Coinbase і Goldman Sachs запустили криптобіржу TrueX

Двоє колишніх співробітників компанії Coinbase і банку Goldman Sachs Вішал Гупта і Патрік МакКрірі запустили некастодіальну криптобіржу TrueX.

Гупта раніше очолював Coinbase. Також він працював у компанії Circle, займаючись випуском стейблкоїна USDC. МакКрірі, зі свого боку, обіймав керівну посаду в біржі. Обидва раніше працювали в Goldman Sachs.

Як і Coinbase, TrueX використовуватиме стейблкоїни для розрахунків. На початковому етапі кращим активом буде PYUSD, але пізніше трейдери зможуть «вільно перемикатися» між різними «стабільними монетами», підкреслив Гупта.

Кастодіальні послуги візьме на себе компанія Paxos. При цьому платформа виходить на ринок з обмеженим переліком послуг, зізнався її співзасновник.

«Клієнти тепер вимагають безпеки справжнього поділу виконання і зберігання. Наша команда старанно працювала над задоволенням цих потреб, використовуючи стейблкоїни для сприяння ефективним рішенням щодо ліквідності та розрахунків. За підтримки нашої талановитої команди та відданих інвесторів ми з гордістю представляємо платформу наступного покоління, яка перевизначає очікування трейдерів», — йдеться у повідомленні.

Поки що послуги TrueX будуть доступні тільки інституційним інвесторам у США. При цьому трейдери зможуть торгувати виключно на спотовому ринку.

Також у компанії зазначили, що біржа залучила $9 млн інвестицій на посівному етапі. Кошти надали такі контрагенти, як RRE Ventures, Reciprocal Ventures, Hack VC, Paxos, Solana Foundation і Aptos.