Ціни на золото оновили історичний максимум після зниження ставки ФРС

Ціни на золото оновили рекорд. Вартість грудневого контракту на золото на товарній біржі Чикаго (CME) на торгах у середу, 18 вересня, зросла на 1,25% — до $2624,9 за унцію.

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Історичний рекорд

Вартість дорогоцінного переписала історичний рекорд після рішення ФРС США знизити ставку на 50 б.п. Це сталося вперше більш як за чотири роки. Регулятор утримував ставку на рівні 5,25−5,5% річних із липня 2023 року. Ставка у США більше року перебувала на максимумі більш як за 20 років.

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Нагадаємо

Раніше аналітики Goldman Sachs попереджали, що ціни на золото можуть впасти, якщо ФРС на вересневому засіданні вирішить знизити ставку лише на 25 базисних пунктів.



З початку 2024 року золото подорожчало на понад 20%. Попит на дорогоцінний метал зріс на очікуваннях зниження процентної ставки ФРС США, активних покупок з боку найбільших центральних банків та зростання інтересу до активу-притулку через посилення геополітичної напруги на Близькому Сході.

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У Goldman Sachs очікують зростання цін на золото до $2700 за унцію на початок 2025 року. Їхній прогноз наводить Reuters.



«Незважаючи на те, що передбачається деяке падіння цін на золото у разі зниження відсоткової ставки ФРС на 25 б.п., ми підтверджуємо рекомендацію щодо довгострокових інвестицій у золото та зберігаємо цільову ціну на рівні $2700 за унцію на початок 2025 року», — йдеться у повідомленні. у повідомленні інвестбанку.