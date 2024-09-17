Кійосакі передбачив вибухове зростання цін на золото на зниженні ставки ФРС

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі порадив інвесторам вкладатися в золото та срібло, а також у біткоїн, перш ніж ФРС США почне знижувати відсоткові ставки. За його прогнозами, найближчим часом ціни на біткоїни, золото і срібло очікує на вибухове зростання. Про це він написав у соцмережі X.

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Прогноз Кійосакі

«Ціни на біткоїни, золото і срібло ось-ось вибухнуть», — заявив Роберт Кійосакі.

За його словами, на ринку буде багато тих, хто програв, коли грошово-кредитна політика ФРС розгорнеться і регулятор знизить процентні ставки. Учасники ринку почнуть продавати облігації США, які Кійосакі назвав фальшивими активами, і перекинуться у реальні активи, такі як нерухомість, золото, срібло та біткоїни. Ті, хто має золото, срібло і біткоїни, стануть багатшими, а решта зазнає великих збитків, вважає Роберт Кійосакі.

Ставка ФРС

ФРС вже більше року утримує відсоткові ставки на максимумі з початку 2001 року — зараз вони перебувають на рівні 5,25−5,5%. За даними інструменту CME FedWatch, зараз ринки оцінюють можливість зниження процентної ставки США на 25 б.п. за підсумками засідання ФРС 18 вересня 41%, а ймовірність зниження на 50 б.п. — у 59%. Рішення ФРС щодо ставок за підсумками дводенного засідання стане відомим у середу, 18 вересня.

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Ціни на золото, срібло

Минулого тижня ціни на золото зросли до рекордного рівня в очікуванні швидкого зниження ставок ФРС США, а також на тлі збереження геополітичної напруги. Вартість грудневого контракту на золото на товарній біржі Чикаго (CME) в п'ятницю вперше в історії перевищила позначку $2600 за унцію. За останні 12 місяців ціни на золото та срібло зросли приблизно на 33%.



На думку Роберта Кійосакі, зараз немає особливого сенсу обговорювати, у що краще вкладатися — у золото чи біткоїн.

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«Це схоже на те, як люди обговорювали б, яка машина краща — Ferrari чи Lamborghini, тоді як вони їздять автобусом. Ті, хто володіє золотом, сріблом і біткоїнами, стануть багатшими і зможуть дозволити собі Ferrari або Lamborghini, тоді як решті залишиться тільки говорити собі: „Мені справді не подобаються ні Ferrari, ні Lamborghini“. Це називається „розмова невдахи“. Будь ласка, не будь невдахою», — написав Кійосакі.

Нагадаємо

Кійосакі неодноразово говорив про бульбашку, що збільшується на ринку, і попереджав, що в результаті вона лопне.

Торік Роберт Кійосакі заявив, що чекає на величезну катастрофу у світовій історії на фінансових ринках, і радив інвесторам до неї підготуватися. Він рекомендував їм змінити структуру своїх портфелів на користь золота, срібла, біткоїну, нерухомості та акцій нафтових компаній.



Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» попередив, що американські ринки акцій, облігацій та нерухомості можуть обвалитися, а учасники торгів почнуть скуповувати золото, срібло, а також біткоїн. За його словами, Америка розорена і інвесторам варто вкластися в захисні активи, доки на ринках не розпочався обвал.

На думку Кійосакі, сучасний антикризовий портфель має складатися на 75% із золота, срібла та біткоїнів та на 25% з акцій нафтових компаній та нерухомості. «Така структура, можливо, і дозволить вам пережити величезну катастрофу у світовій історії», — написав він.



Роберт Кійосакі також називав долар США «фальшивими грошима». За словами підприємця, віра в долар США незабаром буде зруйнована.