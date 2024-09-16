Золото знову б'є рекорди на тлі прогнозу зниження ставки ФРС

Ціни на золото йдуть вгору в понеділок, досягнувши рекордного рівня завдяки послабленню долара та перспективі агресивного пом'якшення грошово-кредитної політики США. Про це пише Reuters.

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Золото б'є рекорд

Спотова ціна на золото до 12:59 зросла на 0,34% до $2.585,37 за тройську унцію, після досягнення рекордної позначки $2.589,59.

У центрі уваги цього тижня є засідання Федеральної резервної системи США. Трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів у 59%.

Перше зниження ставки в США все ближче, і за ним будуть нові, що підтримає золото, зазначив Джованні Стауново з UBS.

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«Якісь оновлення точкового графіка-прогнозу ФРС, ймовірно, призведуть до волатильності найближчим часом, але я вважаю, що найближчими місяцями ціни зростатимуть», — сказав він.

Макроекономічні та геополітичні тривоги, вибори в США та ймовірне зростання волатильності на фондових ринках також є вагомими аргументами на користь збільшення інвестицій у золото, зазначили у записці аналітики ANZ.

«Ми очікуємо, що в короткостроковій перспективі ціни на золото піднімуться до $2.700 і досягнуть максимуму в $2.900 до кінця 2025 року», — додали аналітики.

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Ціни на срібло, платину, паладій