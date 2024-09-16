Ціни на золото йдуть вгору в понеділок, досягнувши рекордного рівня завдяки послабленню долара та перспективі агресивного пом'якшення грошово-кредитної політики США. Про це пише Reuters.
Золото знову б'є рекорди на тлі прогнозу зниження ставки ФРС
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Золото б'є рекорд
Спотова ціна на золото до 12:59 зросла на 0,34% до $2.585,37 за тройську унцію, після досягнення рекордної позначки $2.589,59.
У центрі уваги цього тижня є засідання Федеральної резервної системи США. Трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів у 59%.
Перше зниження ставки в США все ближче, і за ним будуть нові, що підтримає золото, зазначив Джованні Стауново з UBS.
Читайте також: Ціна на золото поставила черговий рекорд
«Якісь оновлення точкового графіка-прогнозу ФРС, ймовірно, призведуть до волатильності найближчим часом, але я вважаю, що найближчими місяцями ціни зростатимуть», — сказав він.
Макроекономічні та геополітичні тривоги, вибори в США та ймовірне зростання волатильності на фондових ринках також є вагомими аргументами на користь збільшення інвестицій у золото, зазначили у записці аналітики ANZ.
«Ми очікуємо, що в короткостроковій перспективі ціни на золото піднімуться до $2.700 і досягнуть максимуму в $2.900 до кінця 2025 року», — додали аналітики.
Читайте також: Темп зростання цін на срібло може випередити золото. Але лише наступного року
Ціни на срібло, платину, паладій
-
Паладій подорожчав на 0,29% до $1.071,53 за унцію.
-
Срібло додало у вартості 0,95% до $30,95 за унцію, раніше в ході сесії досягнувши максимуму двох місяців.
-
Ціна на платину опустилася на 0,55% — до $989,8.
Коментарі