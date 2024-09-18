Канада різко скоротила видачу віз та планує зменшити кількість іноземців у країні

Канада видає все менше віз з усіх підстав, кількість відмов перевищила обсяг схвалених дозволів. Крім того, в країну не пускають багатьох людей, які вже прибули до кордону з офіційними документами. 2024 року прикордонники Канади не дозволили в'їзд у середньому понад 3700 осіб на місяць, пише Reuters.

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Що відомо

У липні Канада відмовила у в'їзді 5 853 іноземним мандрівникам, у тому числі студентам, робітникам та туристам, що є максимальним показником принаймні з січня 2019 року.

У середньому з січня до липня 2024 року відмови прикордонників отримували 3727 іноземних мандрівників на місяць, що на 633 або на 20% більше, ніж 2023-го.

У липні співробітники поліції визнали непридатними для проживання в Канаді 285 власників віз, що також є максимальним показником за останні кілька років.

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Представник Канадського агентства прикордонної служби заявив, що зміни у висновках про неприпустимість можуть бути викликані особливостями міграції або змінами політики та вирішуються у кожному конкретному випадку.



Імміграційний департамент Канади у січні, лютому, травні та червні видав більше відмов, ніж схвалень щодо гостьових віз.

Кількість затверджених дозволів на навчання та роботу також знизилася з багаторічних максимумів у 2023 та 2022 роках. «Канадці хочуть систему, яка не виходить з-під контролю», — заявив у серпні міністр імміграції Марк Міллер.

Чиновники вважають, що департамент «відданий справедливому та недискримінаційному застосуванню імміграційної політики та процедур», і пояснюють скорочення кількості дозволів на навчання обмеженням, які було оголошено у січні. Проте, схоже, спад почався минулого року.



CTV News додає, що Канада також обмежить кількість низькооплачуваних іноземних працівників і в цілому розгляне можливість зниження цільових показників імміграції.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо закликає підприємства наймати канадців, а не іноземців.



У відповідь на зростання критики великого припливу тимчасових працівників з інших країн федеральний уряд повертає правила, що існували до пандемії.

Тоді підприємствам було складніше наймати низькооплачуваних працівників з-за кордону. Виступаючи перед журналістами на виїзному засіданні кабінету міністрів лібералів у Галіфаксі Трюдо сказав, що його уряд послабив правила, щоб допомогти підприємствам, які зіткнулися з нестачею робочої сили, оговтатися від пандемії.

Зараз економічна ситуація змінилася, Канада більше не має такої потреби.

«Нам потрібно, щоб канадські підприємства інвестували в навчання та технології, а не збільшували свою залежність від дешевої іноземної робочої сили», — сказав Трюдо.



З 26 вересня уряд відмовлятиме у прийомі на роботу тимчасових іноземних працівників із низькою заробітною платою в регіонах з рівнем безробіття від 6% і вище.

Роботодавцям буде дозволено наймати максимум 10% кадрів за програмою тимчасового залучення іноземних співробітників замість 20%. Працівники, найняті в рамках програми з низькою оплатою праці, зможуть опрацювати щонайбільше один рік — раніше було два.

Нагадаємо

За даними Служби імміграції, біженців та громадянства Канади, у 2023 році видано 183 820 тимчасових дозволів для іноземних працівників.

У 2019 році їх було 98 025, тобто зафіксовано зростання на 88%. За програмою, що діє, Канада планує прийняти 485 000 іноземців у 2024 році і по 500 000 у 2025−2026, але, мабуть, вона буде змінена.

Члени уряду заявляють про декілька проєктів щодо змін імміграційного законодавства.