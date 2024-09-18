Австрійська залізниця відкриває рух залізницею, що сполучає Відень та Будапешт, де декілька днів поїзди не курсували через повінь у Європі. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
18 вересня 2024, 14:42
Укрзалізниця відновила рух поїздів до столиці Австрії
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Оновлення щодо руху поїздів:
- Безпересадкові вагони Київ — Відень вже прямують до Відня та відправляться 18 вересня з Відня;
- Поїзд № 146 Чоп — Відень також відновлює звичний маршрут до Відня.
- Поїзд № 143 Відень — Чоп відновить курсування з Відня, починаючи від завтра, 19 вересня.
Сьогодні, 18 вересня, він відправиться все ще з прикордонної станції Хедьєшалом в Угорщині, проте дістатись Хедьєшалома чи Будапешта вже можливо залізницею.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Укрзалізниця повідомила про зміни міжнародних рейсів через повінь у Європі.
Джерело: Мінфін
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