Укрзалізниця відновила рух поїздів до столиці Австрії

Австрійська залізниця відкриває рух залізницею, що сполучає Відень та Будапешт, де декілька днів поїзди не курсували через повінь у Європі. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Оновлення щодо руху поїздів:

Безпересадкові вагони Київ — Відень вже прямують до Відня та відправляться 18 вересня з Відня;

Поїзд № 146 Чоп — Відень також відновлює звичний маршрут до Відня.

Поїзд № 143 Відень — Чоп відновить курсування з Відня, починаючи від завтра, 19 вересня.

Сьогодні, 18 вересня, він відправиться все ще з прикордонної станції Хедьєшалом в Угорщині, проте дістатись Хедьєшалома чи Будапешта вже можливо залізницею.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрзалізниця повідомила про зміни міжнародних рейсів через повінь у Європі.