Через стихію у Чехії, Австрії та Польщі виникли проблеми з рухом поїздів, що курсують до України, повідомила Укрзалізниця.
Повінь у Європі: Укрзалізниця повідомила про зміни міжнародних рейсів
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Як зміниться графік
Станом на ранок понеділка, 16 вересня:
- рейс Відень — Київ — Відень сьогодні курсує як Будапешт — Київ — Будапешт;
- рейс Чоп — Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений до Будапешта;
- рейси Прага — Перемишль — Прага скасовані;
- рейс Прага — Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа із затримкою дві години; з Чопа — за графіком.
Усі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.
У компанії зазначили, що пік негоди в Австрії очікується сьогодні — завтра, «тож поновлення руху швидким не буде, вокзали й метро будуть частково зачиненими».
Укрзалізниця просить пасажирів із квитками у Відні звертатися до інформаційно-сервісного пункту за безплатним поселенням і харчуванням на період негоди.
Оскільки рейси Прага — Перемишль — Прага не можуть проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі, очікується човниковий рух від Праги до польського кордону і від Перемишля до чеського кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки.
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