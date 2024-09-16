Повінь у Європі: Укрзалізниця повідомила про зміни міжнародних рейсів

Через стихію у Чехії, Австрії та Польщі виникли проблеми з рухом поїздів, що курсують до України, повідомила Укрзалізниця.

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Як зміниться графік

Станом на ранок понеділка, 16 вересня:

рейс Відень — Київ — Відень сьогодні курсує як Будапешт — Київ — Будапешт;

рейс Чоп — Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений до Будапешта;

рейси Прага — Перемишль — Прага скасовані;

рейс Прага — Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа із затримкою дві години; з Чопа — за графіком.

Усі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.

У компанії зазначили, що пік негоди в Австрії очікується сьогодні — завтра, «тож поновлення руху швидким не буде, вокзали й метро будуть частково зачиненими».

Укрзалізниця просить пасажирів із квитками у Відні звертатися до інформаційно-сервісного пункту за безплатним поселенням і харчуванням на період негоди.

Оскільки рейси Прага — Перемишль — Прага не можуть проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі, очікується човниковий рух від Праги до польського кордону і від Перемишля до чеського кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки.