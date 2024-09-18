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18 вересня 2024, 14:23

Імпорт золота до Індії у серпні підскочив до рекордних $10 млрд

Індія у серпні 2024 року імпортувала золота на $10,06 млрд, йдеться у матеріалах Міністерства торгівлі та промисловості країни.

Індія у серпні 2024 року імпортувала золота на $10,06 млрд, йдеться у матеріалах Міністерства торгівлі та промисловості країни.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниНавіщо Індія скуповує золотоЦе вдвічі більше, ніж у серпні 2023 року, втричі більше, ніж у липні 2024 року, і загалом, за оцінками індійських ЗМІ, є історичним рекордом.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Навіщо Індія скуповує золото

Це вдвічі більше, ніж у серпні 2023 року, втричі більше, ніж у липні 2024 року, і загалом, за оцінками індійських ЗМІ, є історичним рекордом.

Заступник міністра торгівлі та промисловості Індії Суніл Бартвал серед ймовірних факторів зростання імпорту золота назвав зниження мит, зростання світових цін на золото, а також накопичення запасів дорогоцінного металу напередодні святкового сезону.

У липні імпортне мито на золото в Індії різко знизилося — з 15% до 6%, на Дорі — з 14,35% до 5,35%.

Читайте: Кійосакі передбачило вибухове зростання цін на золото на зниженні ставки ФРС

Аналітики прогнозували, що такі заходи дадуть поштовх до золота. Кавіта Чако із World Gold Council оцінювала додатковий попит у другому півріччі у 50 тонн і більше.

Усього за 8 місяців року імпорт золота до Індії склав $32,294 млрд, що на 30% більше від результату відповідного періоду минулого року.

Читайте також: Золото знову б'є рекорди на тлі прогнозу зниження ставки ФРС

Індія — один із найбільших споживачів золота у світі, хоча сама його майже не виробляє. За підсумками першого півріччя країна імпортувала майже 305 тонн золота на $19,103 млрд. У натуральному вираженні обсяг зріс на 5%, у вартісному — на 17%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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