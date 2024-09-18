Імпорт золота до Індії у серпні підскочив до рекордних $10 млрд

Індія у серпні 2024 року імпортувала золота на $10,06 млрд, йдеться у матеріалах Міністерства торгівлі та промисловості країни.

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Навіщо Індія скуповує золото

Це вдвічі більше, ніж у серпні 2023 року, втричі більше, ніж у липні 2024 року, і загалом, за оцінками індійських ЗМІ, є історичним рекордом.

Заступник міністра торгівлі та промисловості Індії Суніл Бартвал серед ймовірних факторів зростання імпорту золота назвав зниження мит, зростання світових цін на золото, а також накопичення запасів дорогоцінного металу напередодні святкового сезону.

У липні імпортне мито на золото в Індії різко знизилося — з 15% до 6%, на Дорі — з 14,35% до 5,35%.

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Аналітики прогнозували, що такі заходи дадуть поштовх до золота. Кавіта Чако із World Gold Council оцінювала додатковий попит у другому півріччі у 50 тонн і більше.

Усього за 8 місяців року імпорт золота до Індії склав $32,294 млрд, що на 30% більше від результату відповідного періоду минулого року.

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Індія — один із найбільших споживачів золота у світі, хоча сама його майже не виробляє. За підсумками першого півріччя країна імпортувала майже 305 тонн золота на $19,103 млрд. У натуральному вираженні обсяг зріс на 5%, у вартісному — на 17%.