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18 вересня 2024, 11:02

У серпні ВВП України зріс на 3,5%. Мінекономіки назвало основні драйвери росту

У серпні ВВП зріс на 3,5%, порівняно з серпнем минулого року: основні драйвери росту — промисловість, транспорт, будівництво та внутрішня торгівля. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

У серпні ВВП зріс на 3,5%, порівняно з серпнем минулого року: основні драйвери росту — промисловість, транспорт, будівництво та внутрішня торгівля.
Фото: depositphotos

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Зростання ВВП

За вісім місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 3,9% [±1%] у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«Основний внесок у зростання економіки додала промисловість та позитивна динаміка у транспорті, будівництві та внутрішній торгівлі. Крім того, у серпні вперше за останні три місяці бізнес покращив оцінки діяльності на найближчу перспективу. Також вперше за останні два місяці покращилися споживчі настрої. Це зумовлено мінімальними „віяловими“ відключеннями електроенергії впродовж місяця», — наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Читайте: ВВП України зріс на 3,7% — Мінекономіки

За її словами, динаміка зростання економіки за перші вісім місяців 2024 року на рівні 3,9%, наразі відповідає оновленому урядовому прогнозу. Зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.

Водночас дефіцит кваліфікованих фахівців негативно впливає на очікування бізнесу і стримує їхню економічну активність.

Свириденко зазначила, що у серпні позитивні тенденції у промисловості сформувались завдяки стабільному доступу підприємств до електроенергії. Багато компаній налагодили її прямий імпорт.

Також вона відмітила роботу Українського морського коридору та високий інвестиційний попит на продукцію машинобудування та будівельні матеріали.

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Пожвавлення промисловості позитивно вплинуло на транспортну галузь — зросли обсяги внутрішніх залізничних перевезень та переробки вантажів у морських портах. У будівництві збільшились обсяги будівельно-монтажних робіт. Основним драйвером галузі стали відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної реконструкції та ремонту дорожнього покриття на аварійних ділянках.

У внутрішній торгівлі спостерігалось зростання обороту завдяки збільшенню споживчого попиту.

Падіння обсягів виробництва у сільському господарстві спричинили менші обсяги врожаю ярих культур порівняно з минулим роком. На це вплинули погодні умови у період вегетації та дозрівання рослин.

Проте позитивна динаміка зберігається у тваринництві завдяки стабільному попиту на внутрішньому ринку та державній підтримці виробників.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
18 вересня 2024, 11:52
#
Всього на 3,5%? Так мало? По відчуттях — вже на всі 35%:)
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