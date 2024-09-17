Секонд-хенд зі США. Які авто купують українці

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано майже 5,2 тис. вживаних легковиків із США. Отже, кожен п’ятий вживаний легковик, що у серпні перейшов на українські номери був з США, повідомляє Укравтопром.

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Авторинок вживаних авто

У порівнянні з серпнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився майже на 83%.

Найбільша частка з цієї кількості (42%) — машини з бензиновими двигунами.

Електромобілі охопили 38%.

Гібридні — 8%.

Дизельним та авто з ГБО належить по 6%.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,5 року.

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В топ-5 вживаних авто