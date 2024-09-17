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17 вересня 2024, 10:16

Секонд-хенд зі США. Які авто купують українці

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано майже 5,2 тис. вживаних легковиків із США. Отже, кожен п’ятий вживаний легковик, що у серпні перейшов на українські номери був з США, повідомляє Укравтопром.

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано майже 5,2 тис.
Фото: depositphotos

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Авторинок вживаних авто

У порівнянні з серпнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився майже на 83%.

  • Найбільша частка з цієї кількості (42%) — машини з бензиновими двигунами.
  • Електромобілі охопили 38%.
  • Гібридні — 8%.
  • Дизельним та авто з ГБО належить по 6%.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,5 року.

Читайте: Українці стали більше купувати авто з Китаю. Що обирали у серпні

В топ-5 вживаних авто

  • Tesla Model Y — 567 од.;
  • Tesla Model 3 — 547 од.;
  • Ford Escape — 329 од.;
  • Tesla Model S — 265 од.;
  • Jeep Cherokee — 259 од.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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