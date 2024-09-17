Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано майже 5,2 тис. вживаних легковиків із США. Отже, кожен п’ятий вживаний легковик, що у серпні перейшов на українські номери був з США, повідомляє Укравтопром.
17 вересня 2024, 10:16
Секонд-хенд зі США. Які авто купують українці
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Авторинок вживаних авто
У порівнянні з серпнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився майже на 83%.
- Найбільша частка з цієї кількості (42%) — машини з бензиновими двигунами.
- Електромобілі охопили 38%.
- Гібридні — 8%.
- Дизельним та авто з ГБО належить по 6%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,5 року.
Читайте: Українці стали більше купувати авто з Китаю. Що обирали у серпні
В топ-5 вживаних авто
- Tesla Model Y — 567 од.;
- Tesla Model 3 — 547 од.;
- Ford Escape — 329 од.;
- Tesla Model S — 265 од.;
- Jeep Cherokee — 259 од.
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Джерело: Мінфін
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