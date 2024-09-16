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16 вересня 2024, 9:37

Українці стали більше купувати авто з Китаю. Що обирали у серпні

Впродовж минулого місяця українці придбали понад 1,7 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 61% більше, в порівнянні з серпнем 2023 року. Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж минулого місяця українці придбали понад 1,7 тис.
Фото: nextcar.ua

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Які авто обирали

З цієї кількості: нових — 1336 од. (+88%); вживаних — 371 од. (+6%) од.

Отже, автомобілі китайського походження охопили 16% серпневого ринку нових легковиків.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,4%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 78%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження

  • Byd Song Plus — 179 од.;
  • Honda M-NV — 169 од.;
  • VW ID.4 — 147 од.;
  • Zeekr 001 — 107 од.;
  • Nissan Ariya — 83 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю

  • VW ID.4 — 51 од.;
  • Cherry EQ1 — 34 од.;
  • Zeekr 001 — 29 од.;
  • Honda M-NV — 26 од.;
  • Nissan Ariya — 23 од.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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