У вівторок, 17 вересня, відключення електроенергії в Україні не заплановані. Про це повідомила компанія ДТЕК.
17 вересня 2024, 8:12
Укренерго: 17 вересня відключення електроенергії не заплановані
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Без відключень
«Згідно з інформацією від „Укренерго“ вівторок має пройти без відключень електрики», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
12 вересня у Києві, а також у низці областей повернулися стабілізаційні відключення електроенергії.
Причина запровадження обмежень — зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС.
Колишній голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що за холодної погоди взимку відключення світла будуть навіть за умови, що реалізують усі плани з ремонту об'єктів генерації.
Джерело: Мінфін
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