Dow Jones встановив новий історичний рекорд

Промисловий індекс Dow Jones підскочив на відкритті торгів у понеділок, перевищивши рекордне закриття 30 серпня, тоді як S&P 500 та Nasdaq втратили позиції, пише Market Watch.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Протягом кількох тижнів очікування ринку були спрямовані на зниження ставки на 25 базисних пунктів, але тепер вони, схоже, змістилися у бік 50 базисних пунктів», — йдеться в записці Кріса Ларкіна, керуючого директора з торгівлі та інвестицій в E-Trade з Morgan Stanley.

Експерт вказує на підвищену волатильність на Уолл-Стріт у ході торгів минулого тижня.

«S&P 500 показав найбільше зростання за минулий тиждень після найбільшого падіння з березня 2023 року. Напрямок цього тижня залежатиме від рішення ФРС і від того, що скаже голова ФРС Джером Пауелл на своїй прес-конференції після оголошення рішення щодо ставки», — сказав Ларкін.

Dow виріс на 265 пунктів, або 0,6%, до 41659, перевищивши попереднє рекордне значення 41563,08, встановлене 31 серпня.

Індекс S&P 500 знизився на 0,1%, а NASDAQ Composite впав на 0,9% на початку понеділкової сесії.