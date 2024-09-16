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16 вересня 2024, 19:18

Dow Jones встановив новий історичний рекорд

Промисловий індекс Dow Jones підскочив на відкритті торгів у понеділок, перевищивши рекордне закриття 30 серпня, тоді як S&P 500 та Nasdaq втратили позиції, пише Market Watch.

Промисловий індекс Dow Jones підскочив на відкритті торгів у понеділок, перевищивши рекордне закриття 30 серпня, тоді як S&P 500 та Nasdaq втратили позиції, пише Market Watch.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини«Протягом кількох тижнів очікування ринку були спрямовані на зниження ставки на 25 базисних пунктів, але тепер вони, схоже, змістилися у бік 50 базисних пунктів», — йдеться в записці Кріса Ларкіна, керуючого директора з торгівлі та інвестицій в E-Trade з Morgan Stanley.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Протягом кількох тижнів очікування ринку були спрямовані на зниження ставки на 25 базисних пунктів, але тепер вони, схоже, змістилися у бік 50 базисних пунктів», — йдеться в записці Кріса Ларкіна, керуючого директора з торгівлі та інвестицій в E-Trade з Morgan Stanley.

Експерт вказує на підвищену волатильність на Уолл-Стріт у ході торгів минулого тижня.

«S&P 500 показав найбільше зростання за минулий тиждень після найбільшого падіння з березня 2023 року. Напрямок цього тижня залежатиме від рішення ФРС і від того, що скаже голова ФРС Джером Пауелл на своїй прес-конференції після оголошення рішення щодо ставки», — сказав Ларкін.

Dow виріс на 265 пунктів, або 0,6%, до 41659, перевищивши попереднє рекордне значення 41563,08, встановлене 31 серпня.

Індекс S&P 500 знизився на 0,1%, а NASDAQ Composite впав на 0,9% на початку понеділкової сесії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
16 вересня 2024, 19:51
#
Волатильність то на крипті:)))
+
0
R S
R S
16 вересня 2024, 21:24
#
Чем выше вершина — тем больней падать.
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