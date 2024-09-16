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16 вересня 2024, 14:47

Інвестори повернулися на ринки Центральної та Східної Європи

Інвестори повернулися на ринки Центральної та Східної Європи (ЦСЄ). Їхня активність перевищила обсяг у 3,3 млрд євро у першому півріччі 2024 року, що означає зростання на 41% у річному обчисленні та майже досягло річного обсягу 2023 року.

Інвестори повернулися на ринки Центральної та Східної Європи (ЦСЄ).
Фото: depositphotos

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Інвестиції

У Чеській Республіці загальний обсяг інвестицій у першій половині 2024 року сягнув приблизно 859 млн євро. Протягом цього періоду ми спостерігали надходження міжнародного капіталу до Чеської Республіки, що становить близько 11% від загального обсягу інвестицій.

У першій половині 2024 року в Угорщині спостерігався значний спад інвестиційної активності: обсяги досягли всього 140 млн євро, що приблизно на 35% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Це уповільнення було насамперед зумовлене повною відсутністю прибуткових офісних операцій уперше за всю історію.

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У Румунії обсяг інвестицій у нерухомість у першому півріччі 2024 року становив близько 417 млн ​​євро, що більш ніж удвічі перевищує значення, зареєстроване у першому півріччі 2023 року. Місцеві (румунські) інвестори забезпечили лише 26% обсягу інвестицій.

У Словаччині обсяги інвестицій у першому півріччі досягли приблизно 120 млн євро, що є помітним зниженням порівняно з показниками попереднього року.

Домінували промислові та логістичні сектори, тоді як офісний та роздрібний сектори показали стриману активність через збільшений обсяг транзакцій у попередні роки та перетворення житлового сектора на важливий клас активів. Декілька великих трансакцій можуть бути завершені в другому півріччі.

Інвестиційний оборот у першому півріччі у Польщі становив майже 1,7 млрд євро, що на 91% більше, ніж у першому півріччі 2023 року. Левова частка цих інвестицій була представлена ​​двома великими портфельними угодами, включаючи продаж 49% звичайного пакету акцій Vulcanion, що належить CPI Property Group, за 250 млн євро фондам під управлінням Sona Asset Management.

Валова вартість активів портфеля становить близько 1 млрд євро. Другою важливою угодою стало придбання чотирьох торгових центрів та двох гіпермаркетів, що належать Cromwell, компанією Star Capital Finance за 285 млн євро.

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У другому кварталі також відбулася цікава перестановка між секторами у структурі інвестицій. Офіси забезпечили майже половину обороту, за ними слідує роздрібний сегмент із часткою близько 30%.

Промислові інвестиції становили 17% від загального обороту, тоді як сектори готельного та житлового сектора принесли близько 3% кожен.

Щобільше, кількість угод у першому півріччі як в офісному, так і торговому секторі вже перевищила річний результат 2023 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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