Інвестиції у фінтех у світі впали до $51,9 млрд — звіт KPMG

Загальний обсяг світових інвестицій у фінтех, зокрема венчурних угод, приватних інвестицій та M&A-угод, знизився з $62,3 млрд (2 287 угод) у другому півріччі 2023 року до $51,9 млрд (2 255 угод) у першому півріччі 2024 року. Про це йдеться у звіті KPMG.

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Скорочення інвестицій

Венчурні інвестиції скоротилися в усіх ключових регіонах: у країнах Америки — з $38,5 млрд до $36,7 млрд, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (ASPAC) — з $4,6 млрд до $3,7 млрд, у регіоні Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA) — з $19,1 млрд до $11,4 млрд.

Причина зниження вартості угод

Зниження вартості угод частково пов'язане зі зменшенням кількості великих угод, оскільки фінтех-інвестори проявляли значну обережність.

Згідно з опублікованим звітом KPMG Pulse of Fintech за перше півріччя 2024 року, протягом шести місяців у світі відбулося лише п'ять фінтех-угод вартістю понад $1 млрд. Найбільшою венчурною угодою у сфері фінтеху стало залучення $999 млн британською компанією Abound.

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Попри зниження загального обсягу інвестицій, обсяг регіональних угод дає підстави для оптимізму.

Спад тут був зумовлений виключно зменшенням кількості угод у регіоні EMEA — з 804 у другому півріччі 2023 року до 689 у першому півріччі 2024 року, тоді як у країнах Америки кількість угод зросла з 1 066 до 1 123, а у регіоні ASPAC — з 406 до 438 угод.

Вартість світових угод з M&A

У першому півріччі 2024 року вартість світових угод з M&A склала $32,6 млрд за 264 угодами по всьому світу.

Країни Америки залучили $26,8 млрд за 130 угодами, регіон EMEA — $5,5 млрд за 102 угодами, а регіон ASPAC — $310 млн за 31 угодами.

За перші 6 місяців 2024 року венчурні інвестиції в усьому світі склали $18,3 мл, з яких $9,3 млрд припадали на країни Америки, зокрема $7,6 млрд — на США, $5,4 млрд — на регіон EMEA та $3,4 млрд — на регіон ASPAC.

Приватні інвестиції в усьому світі у першому півріччі 2024 року склали лише $979,5 млн. США залучили $568,9 млн, регіон EMEA — $402,8 млн, на регіон ASPAC — лише $7,8 млн.

Водночас корпоративні венчурні інвестиції склали $8,5 млрд, зокрема $4,4 млрд в країнах Америки ($3,6 млрд у США), $2,23 млрд у регіоні EMEA та $1,7 млрд в регіоні ASPAC.

Інвестиції у платіжний сегмент становили найбільшу частку інвестицій у фінтех у першому півріччі 2024 року, склавши $21,4 млрд.

Інвестиції у regtech становили $5,3 млрд, що значно перевищує $3,4 млрд, залучені за весь 2023 рік.