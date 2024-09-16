Укренерго: 16 вересня заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються

16 вересня заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються. Про це йдеться в повідомленні «Укренерго».

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«16 вересня, заходи обмеження не прогнозуються», — повідомили в компанії.

Однак співробітники «Укренерго» попросили українців ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00.

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00. Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо

12 вересня у Києві, а також у низці областей повернулися стабілізаційні відключення електроенергії.

Причина запровадження обмежень — зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС.

Колишній голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що за холодної погоди взимку відключення світла будуть навіть за умови, що реалізують усі плани з ремонту об'єктів генерації.