Американський Citibank — один з найбільших західних банків на російському ринку, що входив до топ-20 в росії за розміром активів, — згортає роботу. Про це повідомляє Frank RG із посиланням на заяву Citi.
Останній великий американський банк у росії згортає роботу
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Що відомо
З 15 листопада російська «дочка» банку закриє останнє відділення, що працювало з роздрібними клієнтами.
З 20 вересня перестануть працювати всі дебетові карти «Сітібанку», з 25 вересня — зупиняться операції по Системі швидких платежів ЦП, а також перекази, отримання готівки на терміналі та покупки за QR-кодом.
Нагадаємо
Citigroup запланувала продати свій роздрібний бізнес у Росії ще на початку 2021 року, а після вторгнення Росії в Україну вирішила де-факто його закрити.
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Після Citi російський бізнес згортають європейські банки, найбільших з яких — Райффайзенбанк — з кінця серпня припинив перекази за кордон для більшості клієнтів.
Сукупні активи іноземних кредитних організацій у Росії початку 2024 року становили лише $66 млрд. Це вдвічі нижче, ніж у довоєнному 2021 року ($119 млрд), і майже вчетверо менше рекорду, встановленого 2012 року ($239 млрд).
Коментарі - 1
коли згорнуть європейські банки, тоді побачимо, а так балачки вже третій рік