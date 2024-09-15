На сьогодні відключень електроенергії не прогнозують

15 вересня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

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«15 вересня заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть», — йдеться у повідомленні.

При зміні ситуації в енергосистемі енергетики повідомлять додатково.

Нагадаємо

12 вересня у Києві, а також у низці областей повернулися стабілізаційні відключення електроенергії.

Причина запровадження обмежень — зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС.

Колишній голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що за холодної погоди взимку відключення світла будуть навіть за умови, що реалізують усі плани з ремонту об'єктів генерації.