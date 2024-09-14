Укренерго: 14 вересня не застосовуватимуть графіки відключення світла

Графіки відключень

«14 вересня заходи обмеження не прогнозуються», — сказано у повідомленні.

Українців просять раціонально користуватися електроенергією та уникати одночасного ввімкнення кількох енергоємних приладів, особливо під час пікових годин з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо

Вчора, 12 вересня, у Києві, а також у низці областей повернулися стабілізаційні відключення електроенергії.

Причина запровадження обмежень — зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС.

Колишній голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що за холодної погоди взимку відключення світла будуть навіть за умови, що реалізують усі плани з ремонту об'єктів генерації.